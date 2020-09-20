مترشحو "النواب" بالدقهلية يحجزون أماكن الدعاية الانتخابية بـ"الفراشة"

بدأ المتقدمون للترشح لمجلس النواب بالدقهلية في حجز أماكن الدعاية لهم بالميادين الكبرى والشوارع الرئيسية والأماكن البارزة في الدقهلية، بوضع الفراشة اللازمة لوضع الدعاية عليها استعدادا لانطلاق الدعاية.

وظهرت الفراشة والأخشاب في ميدان محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، وشارع الجمهورية وشارع الجيش وعدد من الميادين الكبرى، وذلك لتجهيزها لتكون مكانا لدعاية المرشحين حتى إذا بدأ الموعد الرسمي للدعاية رفعوا اللافتات عليها فقط.

وعلق أنصار المرشحين صورهم على البلكونات وكذلك التكاتك وغيرها من الوسائل الأخرى.

ويعقد المتقدمون للترشيح لقاءات مصغرة مع المواطنين في قراهم وأماكن نفوذهم قبل فترة الدعاية، لتبدأ في فترة الدعاية الانتشار في القرى والمدن البعيدة .

وأنشأ عدد كبير من المرشحين صفحات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر فعاليات حملتهم الانتخابية عليها.

يذكر أن محافظة الدقهلية مخصص لها 21 مقعدا فرديا في 10 دوائر انتخابية، وتقدم للمنافسة على المقاعد خلال يومين 233 مترشحا.

وحددت التعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 إجراءات الدعاية الانتخابية والتى تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة الثانية ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.