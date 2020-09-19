الديهي: لا ينكر الإنجازات إلا"كاره" وأيمن نور أجرى عملية تجميل بتركيا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن دعوات الفوضى والعنف وتهييج الرأي العام يتصدى لها شعب ناضج، تحت جلده حضارة 7 آلاف عام، والبعض يسلط الأضواء على مجموعة مرتزقة داخل مصر، بينما تنشط القنوات خارج البلاد لتشويه صورة مصر، مضيفًا: "من أراد الخراب لمصر سيرتد في صدره وصدر كل من أيدوه ودعموه".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أنه لا يمكن لأحد أن يُنكر الإنجازات في الشارع المصري إلا الكاره فقط للدولة المصرية، مؤكدًا أن الشعب محصن ضد الفوضى وضد الذين يعيثون في الأرض فسادًا، بعدما غُرّر بهم في وقت من الأوقات تحت مسميات وذرائع الحريات والديمقراطية.

وأوضح الإعلامي، أن المعارض السياسي أيمن نور المقيم في تركيا، أجرى عملية تجميلية لتكبير الشفاه، معقبًا: "أشعر بالغثيان ويكاد يصيبني الجنون من أفعاله"، موضحًا أن دعاة الاحتجاجات عبارة عن طبقات طفيلية أذت الدين والدولة، ويريدون إرجاع الفوضى وتخريب البلاد.

وتابع: "كلي ثقة ويقين في أصالة الشعب المصري ورفضه لمَن يريد تخريب البلاد ويسعى في بث الفتن والفساد، ستدور الدائرة عليكم وسنفرح برؤيتكم عندما تعودون لمصر في حالة مزرية".