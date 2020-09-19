6 مرشحين لـ"النواب" يتقدمون بأوراقهم في اليوم الثالث بالشرقية

تقدم 6 مرشحين محتملين للانتخابات البرلمانية المقبلة بأوراق ترشحهم اليوم السبت، في اليوم الثالث لتلقي أوراق الترشح، بمقر لجنة تلقي الطلبات بمحكمة الزقازيق، في محافظة الشرقية، والمنعقدة برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفي، رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية.

وتفتح اللجنة أبوابها في الساعة التاسعة صباحاً لاستقبال المرشحين المحتملين، وفرضت الأجهزة الأمنية كردوناً لتنظيم دخول وخروج المرشحين المحتملين، وتم تخصيص بوابة إلكترونية، وتوجيه المرشحين للالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

واستقبلت اللجنة أكثر من 195 طلباً من المرشحين، الذين تقدموا بأوراقهم على مدار ثلاثة أيام، منذ فتح باب تلقي طلبات الترشيح يوم الخميس الماضي، وحتى نهاية اليوم الثالث السبت.

وقال مصدر طبي بمديرية الصحة بالشرقية إن 338 مرشحاً محتملاً لانتخابات مجلس النواب خضعوا لإجراءات الكشف الطبي، منذ بدء توقيع الكشف، لافتًا إلى استقبال الراغبين في الترشح حتى يوم 26 سبتمبر الجاري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، الدكتور هشام مسعود، أن المرشح المحتمل يجب أن يسجل بياناته بالموقع الإلكتروني المخصص لذلك على الإنترنت، وتحديد الأماكن التي يتم الفحص بها بمحافظة الشرقية، وهي المجلس الطبي العام بالشرقية بمستشفى الأحرار، ومستشفى الأحرار التعليمي، ومستشفى القنايات المركزي، ومستشفى أبوكبير المركزي، ومستشفى فاقوس النموذجي، ومستشفى بلبيس المركزي.

وتابع أنه بعد توقيع الكشف الطبي على المرشحين بالمكان المحدد، يتم التوجه إلى المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، للكشف عن المخدرات والمسكرات، ودفع القيمة المالية المقررة لذلك، وفور ظهور نتائج التحاليل يتم اعتماد النموذج المخصص لذلك وإرساله للجنة العليا للانتخابات.

وأكد وكيل الوزارة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع المرشحين المحتملين، مع التأكيد على حسن المعاملة والاستقبال.

وتشهد الدوائر الانتخابية الـ8 بمحافظة الشرقية، والتي تضم 21 مقعداً، منافسة شرسة بين العديد من المرشحين، جمعت بين أشخاص سبق ترشحهم أكثر من مرة، وآخرون يخوضون الانتخابات للمرة الأولى، وذلك على النحو التالي:

- الدائرة الأولى مقرها قسم أول الزقازيق، ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق وأقسام أول وثاني الزقازيق والقنايات، وتضم 4 مقاعد.

- الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس، وتشمل مكوناتها الإدارية مركز بلبيس وقسمي أول وثاني العاشر من رمضان، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الثالثة ومقرها مركز منيا القمح، وتشمل مركزي منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو كبير، وتشمل مركزي أبو كبير وهيها، وتضم مقعدين.

- الدائرة الخامسة مقرها مركز ديرب نجم، وتشمل مركزي ديرب نجم والإبراهمية، وتضم مقعدين.

- الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس، وتشمل مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة السابعة مقرها مركز أبو حماد، وتشمل مركز أبو حماد وقسم القرين، وتضم مقعدين.

- الدائرة الثامنة ومقرها مركز الحسنية، وتشمل مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر وقسم الصالحية الجديدة، وتضم مقعدين.