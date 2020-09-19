الكشف على 338 مرشحاً محتملاً لـ"النواب" في الشرقية

أكدت مصادر طبية في مديرية الصحة بمحافظة الشرقية أن 338 مرشحاً محتملاً بانتخابات مجلس النواب، خضعوا لإجراءات الكشف الطبي، منذ بدء توقيع الكشف وحتى الآن، مؤكداً استمرار استقبال طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات حتى يوم 26 سبتمبر الجاري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، الدكتور هشام مسعود، أن المرشح المحتمل يجب أن يسجل بياناته بالموقع الإلكتروني المخصص لذلك على الإنترنت، وتحديد الأماكن التي يتم الفحص بها بمحافظة الشرقية، وهي المجلس الطبي العام بالشرقية بمستشفى الأحرار، ومستشفى الأحرار التعليمي، ومستشفى القنايات المركزي، ومستشفى أبوكبير المركزي، ومستشفى فاقوس النموذجي، ومستشفى بلبيس المركزي.

وتابع أنه بعد توقيع الكشف الطبي على المرشحين بالمكان المحدد، يتم التوجه إلى المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، للكشف عن المخدرات والمسكرات، ودفع القيمة المالية المقررة لذلك، وفور ظهور نتائج التحاليل يتم اعتماد النموذج المخصص لذلك وإرساله للجنة العليا للانتخابات.

وأكد وكيل الوزارة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع المرشحين المحتملين، مع التأكيد على حسن المعاملة والاستقبال.

وتوافد اليوم عدد كبير من المرشحين المحتملين على مقر لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية بالشرقية بمحكمة الزقازيق الابتدائية، حيث فتحت اللجنة أبوابها في الساعة التاسعة لاستقبال المرشحين المحتملين، وفرضت الأجهزة الأمنية كردوناً لتنظيم دخول وخروج المرشحين المحتملين، وتم عمل بوابة إلكترونية وتوجيه المرشحين للالتزام بالإجراءات الاحترازية، منها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

واستقبلت اللجنة أكثر من 195 طلباً من المرشحين، الذين تقدموا بأوراقهم على مدار ثلاثة أيام، منذ فتح باب تلقي طلبات الترشيح يوم الخميس الماضي، وحتى نهاية اليوم الثالث السبت.