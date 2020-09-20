بتوجيهات من "المركزي".. البنوك مستمرة في مساندة العملاء لتخطي الأزمة

اتسم القطاع المصرفى المصرى بمساندته الفعالة للاقتصاد والأفراد على حد سواء، فى ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية، التى كان آخرها ظهور فيروس كورونا الذى أثر على كل القطاعات بنسب متفاوتة، ليصدر البنك المركزى قراراً بتأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، على أن تشمل القروض والبطاقات الائتمانية، وذلك لمدة 6 أشهر فى الفترة من منتصف مارس الماضى لليوم ذاته من سبتمبر الحالى، استفاد منها ما يقرب من 5 ملايين عميل.

اعتمد البنك المركزى فى قرار تأجيل سداد أقساط القروض والبطاقات الائتمانية مراعاة تأثر الظروف الاقتصادية للعملاء من كيانات اقتصادية تهاوت أعمالها بالجائحة، أو من أفراد تراجعت دخولهم نتيجة تفشى كورونا، وذلك مهما كلف البنوك من ضغط على أرباحها والتدفقات النقدية الداخلية إليها خلال الشهور الماضية.

هشام عكاشة: البنك الأهلى لن يتخلى عن عملائه فى الجائحة.. وندرس استمرار تأجيل الأقساط وفقاً للحالة الائتمانية لكل عميل

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مبادرة البنك المركزى لتأجيل سداد الأقساط راعت تأثر الظروف الاقتصادية ودخول العملاء بسبب جائحة كورونا، مضيفاً أنه على الرغم من أن البنك سيبدأ خصم الأقساط من حسابات ورواتب العملاء المستفيدين من المبادرة وفقاً لتاريخ الاستحقاق الخاص بكل عميل، إلا أن البنك سيدرس الحالة الائتمانية لكل عميل وفقاً لدرجة تأثره بتداعيات فيروس كورونا، وستتم مراعاة غير القادرين على سداد الأقساط المستحقة.

وأشار «عكاشة» إلى أن العميل لن يتحمل قيمة العائد المؤجل مع أول قسط بعد فترة التأجيل التى أقرها البنك المركزى، بينما سيتم توزيع العائد المؤجل على الأقساط القادمة، على أن يتم التنسيق مع العميل وفقاً لطريقة السداد الأنسب لقدراته المالية.

وذكر أنه استفاد من مبادرة تأجيل سداد الأقساط فى البنك الأهلى أكثر من 800 ألف عميل، بقيمة إجمالية لرصيد العملاء المستفيدين والعائد المؤجل للبنك بلغ 83 مليار جنيه.

ويرى محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن مبادرة البنك المركزى لتأجيل سداد الأقساط فى ظل أزمة كبيرة أثرت على دخول قطاع كبير من الأفراد بالتأكيد وساندت الاقتصاد المحلى والأفراد فى تلك الأزمة لمدة 6 أشهر متواصلة، مضيفاً أنه يحق للبنك مد فترة تأجيل سداد الأقساط وذلك بعد دراسة حالة كل عميل ومدى درجة تأثره بالجائحة، وسيتحرى البنك المشروعات الأكثر تضرراً لضمان استمرارية العمل والإنتاج، والحفاظ على العمالة، ورفع الضغوط المالية من على كاهلهم لحين الخروج من الأزمة.

محمد الإتربى: بنك مصر سيدعم أصحاب المشروعات الأكثر تضرراً للحفاظ على معدلات التشغيل والعمالة حتى انتهاء الجائحة

وذكر «الإتربى» أن أكثر من 616 ألف عميل لدى بنك مصر موزعين بين أفراد ومؤسسات استفادوا من مبادرة البنك المركزى لتأجيل سداد الأقساط، بقيمة إجمالية لرصيد العملاء المستفيدين والعائد المؤجل للبنك قدر بحوالى 53.3 مليار جنيه.

طارق فايد: بنك القاهرة يواصل دعم المتضررين من أزمة كورونا.. ويمكن لعملائنا معرفة القيمة الجديدة لأقساط القروض من المنزل باستخدام الخدمات الإلكترونية

من جانبه يرى طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن البنك المركزى دائماً ما يواجه الأزمات بقرارات فعالة ترجح مصلحة العملاء فى المقام الأول، مضيفاً أن مبادرة البنك المركزى على مدار الأشهر الـ6 الماضية تمكنت من تحرير العملاء المتضررين من جائحة كورونا من الأقساط ودعمتهم فى الخروج من تلك الأزمة.

وتابع أن بنك القاهرة يدرس مد فترة تأجيل سداد أقساط المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ما زالت متضررة من تداعيات كورونا، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع الفوائد المؤجلة على أقساط العميل المتبقية.

وأشار إلى أن بنك القاهرة يتيح لعملائه المستفيدين من المبادرة الاطلاع على قيمة أقساطهم بعد إضافة العوائد المؤجلة خلال فترة المبادرة من خلال خدمات البنك الإلكترونية من الموبايل والإنترنت البنكى، أو من خلال خدمة الهاتف المحمول الخاصة بالبنك دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنك. يرى أبانوب مجدى، محلل قطاع البنوك فى بنك الاستثمار بلتون، أنه مع انتهاء مبادرة تأجيل سداد الأقساط، ستؤثر بشكل مباشر على التدفقات النقدية والسيولة لدى البنوك، التى ستؤدى إلى اشتعال المنافسة بينهما لتوظيف تلك السيولة فى القروض والتسهيلات الائتمانية، التى ستنعش حركة السوق المحلية، وستدفع أرباح البنوك للأمام.

وتابع أنه على صعيد آخر قد يؤدى عودة استقرار سداد الأقساط والتدفقات النقدية الداخلة للبنوك إلى تخفيض قيمة المخصصات وخسائر الاضمحلال التى تقتطعها البنوك من أرباحها، وبالتالى نمو أرباح البنوك بمعدلات إيجابية، وهو ما سيظهر فى القوائم المالية للبنوك خلال الربع الرابع من العام الجارى.