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عمرو أديب: أنقرة لم تعد منافسة للقاهرة

كتب:

شريف سليمان
11:05 م | السبت 19 سبتمبر 2020
الإعلامي عمرو أديب

الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الشعب المصري يحتقر تركيا هذه الأيام، ويكره كل شيء تركي، وسخر أديب من الجانب التركي، قائلًا: "على فكرة إحنا مش عاوزينك، وإحنا بنعرف نبني وبالنسبة للسياحة، فالعالم كله بيزور مصر، وهيئة مالية دولية قالت إننا هزمنا تركيا على مستوى الاقتصاديات الناشئة وإن أنقرة لم تعد منافسة للقاهرة، والليرة التركية انهارت بنحو 25% من قيمتها".

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن الجيش ساند الشعب المصري في ثورته، وأن الإخوان حرقوا الكنائس وقتلوا مسيحيين وحملوا الأسلحة الرشاشة وقتلوا بها المصريين.

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "البلد دي هي اللي وقعت الجماعة، كانت موجودة في 80 دولة، ووقعت زي الدومينو بداية من مصر، وكل العالم أخد موقف ضدها، مصر وقعت التنظيم كله".

 

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