عمرو أديب: "مرسي كان إمعة.. ولو تركيا عاوزة تيجي مصر تقفل منصاتها"

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوماً حاداً على وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، بسبب هجومه على مصر.

وقال أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "وأنت مال أمك بمصر؟ أنت كنت عاوز مرسي الإمعة اللي كنت بتحركه، الجاسوس اللي كان بيبعت ورق الجيش المصري للمخابرات القطرية والتركية، أولًا بأول".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن وزير الخارجية التركية كان يريد أن تكون مصر دولة تابعة له، مشددًا على أن مصر لن تكون تابعة لأنقرة، مشيرًا إلى أن تركيا إذا كانت تريد الحوار مع مصر، يجب أن تغلق منصات الهجوم عليها.

وتابع موجهًا حديثه لوزير الخارجية التركي: "لو عاوز تاخد المعارضين خدهم، لكن لا تستخدم بلدك في بث الشائعات والفتنة وتقويض الاستقرار ضد مصر، بيقولوا عاوزين نقعد مع مصر، وممكن نديها جزيرتين، لكنها في نفس الوقت شغالة قلة أدب وسفالة ووقاحة، ومؤامرات ضد مصر".

وأردف: "لو عاوز تيجي مصر، كل الناس اللي عندك يخرسوا، أكلهم واشتري لهم قمصان معفنة من اللي بيلبسوها دي، لكن اقفل المنصات ومتستخدمش بلدك كمنصة ضد مصر".