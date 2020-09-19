تدشين مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة من المساجد الكبرى بالمنوفية

قام الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بعمل التدشين التجريبي لتنفيذ مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة من إدارة تلا الصحية بحضور رئيس مجلس مدينة تلا ومديرة الادارة الصحيه بتلا .

كما قامت الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية ، بتدشين المبادرة من إدارة شبين رافقها مديرة الادارة الصحية بشبين الكوم ، وقام الدكتور أسامة الشلقاني ، وكيل المديرية للشئون الوقائية ، بالتدشين بمركز الباجور رافقه مدير الإدارة الصحية بالباجور ، وحضر الدكتور ممدوح عبدالحليم ، منسق عام المبادرة ، التدشين بمركز منوف رافقه مديرة الادارة الصحية بمنوف .

الجدير بالذكر أن التدشين التجريبي للمبادرة بدء بعد أداء فريضة صلاة الجمعة بجميع الإدارات الصحية بحضور جميع مديري الإدارات وفرق العمل بالمساجد الكبري لكل مركز ، وقال السيد وكيل وزارة الصحة ، ان المبادرة بدأت اليوم الجمعة وتستمر حتى 31 ديسمبر المقبل بجميع وحدات الرعاية الصحية على مستوى المنوفية ، تهدف إلى الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج وتبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساءا علي فترتين .

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق سن 40 عاما، فضلا عن الفئات العمرية من 18 عامًا حتى 40 عاما من المسجلين في قاعدة بيانات 100 مليون صحة بارتفاع في نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطببيعية ، وأن الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل التوعية الصحية والكشف المبكر عن مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، وكذلك الاكتشاف المبكر لمرضى الاعتلال الكلوي .

وناشد جميع المواطنين متلقي الخدمة بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية ولبس الكمامات والتباعد الاجتماعي أثناء عمل الفحوصات بالمبادرة حفاظا علي الصحة العامة .