تفاصيل ملتقى التوظيف الافتراضي بجامعة السادات

أعلن المركز الجامعي للتطوير المهنى بجامعة مدينة السادات، اليوم، عن مشاركته في الملتقى التوظيفي الافتراضي الأول، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، ودعم رؤساء عشر جامعات، وذلك يوم الاثنين 28 سبتمبر المقبل.

ويعد ملتقى التوظيف الافتراضي للمراكز الجامعية للتطوير المهني "UCCD 2020"، أول ملتقى توظيفي افتراضي مجمع للجامعات المصرية الحكومية، يحضره نخبة من أصحاب الأعمال، ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية.

وصرح الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة، أن جامعة مدينة السادات منذ نشأتها كانت دائمًا تسعى لخدمة مجتمعها من خلال بناء قدرات طلابها وخريجيها، ليصبحوا قادرين على المنافسة في سوق العمل، والتميز في مجالات عملهم المختلفة، بما يعود بالنفع على مجتمعهم ووطنهم، وتحقيقًا لذلك تبذل الجامعة شتى الجهود لتقديم خدمات متميزة للطلاب والخريجين، في ظل ظروف عالمية استثنائية تتطلب مهارات وحلول مبتكرة للتعايش معها.

ويعتبر ملتقى التوظيف الافتراضي لمراكز التطوير المهنى بالجامعات، حدث افتراضي عبر الإنترنت، يتقابل من خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجي الجامعات، في بيئة افتراضية، ويستخدمون غرف التواصل.

ويقوم الباحثون عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرهم الذاتية، وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلي الشركات.

ويستخدم الملتقى الافتراضي منصة ديناميكية تساند أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية، من خلال منصة ثلاثية الأبعاد عبر شبكة الإنترنت، للوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة.

ويهدف مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني والذي أنشئ من خلالها حتى الآن 15 مركزًا بعشر جامعات حكومية، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى تقديم التوجيه المهني، والتدريب مجانًا لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة.