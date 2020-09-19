عمرو أديب: "مصر عندها أخلاق.. ولولاها لسقطت ليبيا"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن التصريحات التي أطلقها الجانب التركي الأسبوع الماضي، بشأن التقارب مع مصر، كان سببها قوة مصرية، وأنها تقف عثرة أمام مشروعات النظام التركي في المنطقة.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "لولا مصر لسقطت ليبيا سقوطًا بينًا، مصر واقفة على رجلها".

ولفت أديب، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوظف منصات الإخوان الإعلامية لزعزعة الاستقرار في مصر، ثم يدعي أنه يحب مصر: "ده حب مريض، ومصر عمرها ما أضرت تركيا، لأن عقيدة مصر هي الدفاع مش التمدد ولا الاستعمار، البلد دي عندها أخلاق، مش مصر اللي يتعمل معاها العصاية والجزرة".