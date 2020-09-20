الصين: لا إصابات محلية بكورونا.. وتسجيل 10 حالات وافدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية بفيروس كورونا الجديد خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 10 إصابات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 85 ألفا و279 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 4 حالات في كل من بلدية شنجهاي ومقاطعة قوانغدونغ، وحالة في كل من مقاطعتي هاينان وفوجيان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2730 حالة، غادر منها 2562 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة، أن 13 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80 ألفا و477 شخصا، مشيرة إلى أن 6 آلاف و684 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مازالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 13 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة، أنه تم أمس تسجيل 21 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 382 حالة منها 381 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5009 حالات إصابة مؤكدة، بما في ذلك 103 وفيات، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 506 إصابات مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4 آلاف و708 مرضى في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و479 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.