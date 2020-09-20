تفاصيل تطوير الخطين الأول والثاني للمترو: تكلفتهما 30 مليار جنيه

كشف الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، تنفيذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية للخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية وإنشاء ورش صيانة جديدة بمحطة كوتسيكا لاستيعاب القطارات الجديدة، وشراء قطارات مكيفة جديدة، لافتًا إلى أنَّ الوزارة تسعى إلى تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وقال وزير النقل، لـ"الوطن"، إنَّ تنفيذ مشروعات الأنفاق يعمل على تخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبري، كما أن تكلفة تطوير الخطين الأول والثاني تصل إلى 30 مليارًا و760 مليون جنيه، بواقع 26.350 مليار جنيه للخط الأول "المرج - حلوان" و4.410 مليار جنيه للخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، موضحا أنَّه سيتمّ تحديث وتطوير الخطين على مستوى عال، وسيجرى تقديم خدمات أوروبية لجميع مرتادي.

وأوضح الوزير، أنَّ خطة التطوير الشاملة تشمل تطوير ورفع كفاءة الخط الأول للمترو "المرج ـ حلوان"، تحديث وتطوير نظم الإشارات بالخط بالكامل بتكلفة 1.872 مليار جنيه، وتطوير نظم التحكم المركزى المسؤولة عن متابعة والتحكم فى مسير القطارات بتكلفة 282.75 مليون جنيه، وتحديث وتطوير نظم الاتصالات بالكامل بقيمة 1.64775 مليار جنيه، وتجديد قضبان هذا الخط بتكلفة 634 مليون جنيه.

ووفق وزير النقل، تتضمن خطة تطوير الخط الأول تجديد بعض الأعمال الكهروميكانيكية بتكلفة 1.581 مليار جنيه، وإنشاء ورش صيانة جديدة بمحطة كوتسيكا لاستيعاب القطارات الجديدة التي تمّ شراءها مؤخرًا وعددها 20 قطارًا مكيفًا، وذلك بتكلفة إجمالية 934 مليون جنيه، وشملت الخطة شراء 20 قطارًا مكيفًا جديدًا للخط الأول للمترو بتكلفة 2.3 مليار جنيه ودخلت الخدمة فعليًا منذ فترة، وتطوير منظومة القوى الكهربائية المغذية لهذا الخط بالكامل.

وتابع أنَّ الخطين الأول والثاني ينقلان يوميًا مليون و500 ألف مواطن، لافتًا إلى أنَّ خطة تطوير الخط الثانى تبلغ تكلفتها 4.410 مليار جنيه، وتشمل تطوير وتحديث نظم الإشارات وشراء 6 قطارات مكيفة جديدة بقيمة 3.4125 مليار جنيه تم التعاقد عليها، وتمّ التعاقد قبل ذلك على شراء 4 قطارات مكيفة جديدة بتكلفة 464 مليون جنيه، ودخلت الخدمة فعليا منذ فترة، ومخطط مستقبلًا شراء 4 قطارات مكيفة أخرى بقيمة 997.92 مليون جنيه.

وضمت الخطة تطوير نظم المراقبة والتأمين وتركيب 46 سلمًا متحركًا و28 مصعدًا كهربائيًا بمحطات الخطين الأول والثاني للمترو بتكلفة إجمالية 105 مليون جنيه للتسهيل على المواطنين خصوصا كبار السن والمرضى، حيث تم تركيب 1071 بوابة إلكترونية للدخول والخروج بمحطات الخطين الأول والثانى للمترو بقيمة 406 ملايين جنيه، وتركيب ماكينات "VTM" بجميع محطات الخطين الأول والثاني لاستخراج تذاكر القطارات آليًا لتخفيف الزحام على منافذ بيع التذاكر بالمحطات.

وأشار وزير النقل، إلى أنَّ الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة كلف 97 مليار جنيه، مبينًا أنَّ شركة "RATP" الفرنسية ستبدأ إدارتها للخط خلال الفترة القليلة المقبلة ولمدة 15 عامًا، وسيتمّ تعيين 90% من العمالة المصرية بالخط تزامنا مع بدء الإدارة الفرنسية للخط، مؤكّدًا أنَّ الشركة العالمية ستدير الخط الثالث بمقابل مادي تمّ الاتفاق عليه، ولن تشارك في تحديد زيادة أسعار التذاكر، مشددًا على أنَّ الحكومة هي المسؤولة عن تحديد سعر التذكرة.