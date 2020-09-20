تشميع مخزن وضبط أدوية مجهولة المصدر في الشرقية

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية شنت حملة مكبرة، بالتنسيق مفتشي الصيدلة بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات تفتيشية مكثفة للرقابة علي المنشآت الدوائية، بمراكز ومدن الزقازيق، كفر صقر، ههيا، فاقوس، العاشر من رمضان، وديرب نجم.

وأسفرت جهود هذه الحملات، عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع 11357 (قرص- عبوة- وحدة- زجاجة- أمبول) لأدوية مخالفة تمثلت في أدوية جدول أول مواد مؤثرة علي الحالة النفسية، وأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية ومستلزمات غير مسجلة بوزارة الصحة مجهولة المصدر، وأدوية وألبان خاصة بوزارة الصحة محظور بيعها بالصيدليات.

كما تم ضبط وتحريز أدوية بدون فواتير، وأدوية صدر بحقها منشورات من الإدارة المركزية بمنع تداولها، وأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة لها مما يعرضها للتلف، وعينات مجانية ممنوع بيعها بالصيدليات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحريز المضبوطات.

كما تم تشميع مخزن للأدوية بفاقوس، صدر له قرار بالغلق الإداري.