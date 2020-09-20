انطلاق تنسيق الشهادات المعالة نهاية الشهر الجاري

كشف مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ تنسيق الشهادات المعادلة العربية والجنبية لطلاب الثانوية العامة 2020 سينطلق آخر أسبوع من الشهر الجاري، مؤكداً أنَّه يجرى الآن الإعداد له، مؤكّداً أنَّ مكتب التنسيق هو الجهة المختصة قانوناً بقبول أوراق الطلاب الحاصيلن على الشهادات المختلفة وترشيحهم للجامعات الحكومية والمعاهد العالية والمتوسطة.

وتابع المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ المدن الجامعية بجامعة عين شمس، هي المقر الرئيسي لمكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة، بعد نقله من جامعة القاهرة.

الأوراق المطلوبة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ومهام مكتب التنسيق

وتستعرض "الوطن"، الأوراق المطلوبة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ومهام مكتب التنسيق:

- يصرف المكتب مظروفًا به دليل القبول متضمنًا طلب الالتحاق (أول ورقة بالدليل)، إضافة للرقم السري الذي يستخدمه الطالب في تسجيل رغباته على الإنترنت وذلك وفقاً لما سيتم بيانه بعد.

- يصرف مكتب التنسيق، بصرف الأوراق من خلال مقره بالقاهرة وفرعية بمدينتي الإسكندرية وأسيوط، وذلك بالعناوين التالية:

* المكتب الرئيسي بالقاهرة: ومقره المدينة الجامعية للطلاب بجامعة القاهرة بمنطقة بين السرايات - بالجيزة.

* فرع الإسكندرية: ومقره المدينة الجامعية للبنات عزبة سعد - سموحة.

*فرع أسيوط: ومقره مبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية.

ويمكن للطالب صرف وتسليم الأوراق بأي فرع من هذه الفروع الثلاث، طبقاً لرغبته، ومدى قرب هذا الفرع من عنوان سكنه.

مواعيد صرف الأوراق:

- يعمل مكتب التنسيق وفروعه من الساعه التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً، طوال فترة صرف الأوراق بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية.

بعد صرف الطالب للأوراق، يجب عليه تسجيل رغباته وأيضاً المواد التي درسها والدرجات الحاصل عليها، وذلك على موقع التنسيق الإلكتروني بواسطة الرقم السرى الذي تمّ صرفه مع الأوراق، من خلال العنوان التالي: www.tansik.egypt.gov.eg.

- يجب على الطالب طباعة رغباته ومجموعة المواد التي درسها والتي سجلها على الموقع، ثم عليه استكمال باقي الأوراق والذهاب مرة أخرى لمكتب التنسيق لتسليم الأوراق طبقاً للمواعيد التي يحددها ويعلنها مكتب التنسيق.

- الطالب وولي أمره هما المسؤولان مسؤولية كاملة عن المواد والدرجات التي يتم تسجيلها على شبكة الإنترنت، فيجب التأكد من إضافة جميع المواد المطلوبة والتى درسها الطالب بالشهادة بدرجاتها الصحيحة، وفي حالة عدم قيام الطالب أو حتى نسيانه تسجيل مادة أو أكثر، فليس من مسؤولية مكتب التنسيق إضافتها، حيث سيتدخل المكتب فى بعض الحالات المحدودة مثل تعديل مسمى أي مادة أو تعديل الدرجة الحاصل عليها الطالب في المادة، وذلك في حالة وجود اختلاف بين ماسجله الطالب وبين ما هو وارد بشهادته المقدمة بملف الأوراق لمكتب التنسيق.

- الطالب وولي الأمر مسؤولان معاً عن العنوان (محافظة السكن) الذي سيسجل على شبكة الإنترنت وفي ملف أوراق الطالب، حيث سيتمّ التوزيع على الكليات الجامعية في ضوء هذا العنوان.

الأوراق المطلوب التقدم بها:

أوراق مطلوبة من جميع الطلاب المتقدمين (شهادات عربية أو أجنبية):

- شهادة النجاح الأصلية "مستوفاة جميع التصديقات".

- لا يقبل صورة ولا صورة طبق الأصل منها، بأي حال من الأحوال.

- طلب الالتحاق (استمارة 555 تنسيق "أول ورقة بدليل الطالب") موقعًا من الطالب وولي أمره مع العلم بأن توقيع الطالب وولى الأمر على طلب الالتحاق المقدم ضمن الأوراق معناه أن المسؤولية القانونية عن صحة جميع الشهادات والأوراق والبيانات المقدمة تقع عليهما، أمام مكتب التنسيق أو أي جهات قانونية أو قضائية أخرى.

- شهادة الميلاد المصرية.

- المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب من البلد الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية خارج مصر، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري لدرجات الطالب، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر، موضحاً به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، أو شهادة تحركات موضحاً بها تواريخ الدخول والخروج.

- نسخة مطبوعة من ترتيب الرغبات، والمواد التي درسها الطالب، وجميع البيانات التي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت.

- بطاقة التسجيل اليدوية التي تمّ صرفها مع الملف بعد ملئها.

أوراق إضافية خاصة بالطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية

- الطلاب الحاصلين على الثانوية السعودية، يجب عليهم تقديم شهادات الثانوية السعودية مستوفاة جميع التصديقات، بالإضافة إلى شهادة القدرات مطبوعة من الإنترنت.

- الطلاب الحاصلين على الثانوية البحرينية، يجب عليهم تقديم شهادات الصفوف الثلاث للمرحلة الثانوية أو شهادتي الصفين الثاني والثالث، والإفادة مستوفاة جميع التصديقات.

- الطلاب الحاصلين على الثانوية اليمنية، يجب عليهم تقديم شهادة الإعدادية وشهادات الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي ومستوفاة لجميع التصديقات.

- الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية من الصومال عليهم تقديم تسلسل دراسي كامل يفيد إتمام الطالب 12 سنة دراسية بنجاح بداية من الصف الأول الابتدائي حتى حصوله على المؤهل (الشهادة الثانوية)، وأن يكون هذا التسلسل مستوفياً لجميع التصديقات المطلوبة، وفي حالة دراسة الطالب لشهادة الإعدادية المصرية يمكن أن يكتفي بها ويشترط مرور 3 سنوات بعدها.