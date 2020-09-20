عم أحد المفقودين في ليبيا يروي تفاصيل سفر ابن أخيه: "السماسرة احتجزوه"

روى محمد يوسف عم "أحمد حسام يوسف" 20 عامًا، أحد المفقودين في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية في ليبيا، تفاصيل سفر ابن شقيقه.

وقال يوسف لـ"الوطن"، إن ابن شقيقه من المتفوقين دراسيًا وأنهى العام الدراسي الأول له بكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق بتقدير "جيدا جدا"، ثم قرر السفر إلى الخارج.

وتابع: "بالفعل سافر مع 38 شابا آخرين من أبناء القرية إلى ليبيا بعدما أقنعهم وسطاء بتسفيرهم إلى إيطاليا وتقاضوا مبالغ مالية من كل شاب".

وأشار إلى أنهم سافروا منذ نحو شهر ونصف ووصلوا إلى أحد الأماكن في ليبيا، وطالبهم أحد الوسطاء بالانتظار في ليبيا فترة قبل نقلهم عبر مركب إلى إيطاليا.

وأوضح أنه وردت معلومات لهم تفيد بغرق المركب أثناء تسفيرهم، السبت الماضي، ما أسفر عن فقدان 17 شابًا كانوا على متنها، وتم استخراج جثتين فيما نجا الباقيين، لافتا إلى أنه حاليًا يتم احتجاز الباقين من قبل الوسطاء الذين ادعوا تسهيل السفر رافضين عودتهم إلى القرية إلا في حالة تقاضي مبالغ مالية من أسرهم أو إبقائهم محتجزين لديهم لحين تجهيز مركب وتسفيرهم إلى إيطاليا.

وناشد الجهات الرسمية بالتدخل لحل مشكلاتهم وتحديد مصير المفقودين. خاصة أن المحتجزين يريدون العودة إلى القرية ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الشرقية صورا وكشف يتضمن أسماء 17 شابا من قرية دهمشا التابعة لمركز مشتول السوق فقدوا أثناء هجرتهم - غير الشرعية- لإيطاليا وسط أنباء متداولة عن وفاتهم فيما لم يصدر بيان رسمي يؤكد وفاتهم غرقا حتى الآن.

وقالت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق، إنها تلقت شكاوى من أهالي قرية دهمشا بشأن انقطاع أخبار أبنائهم بعد هجرتهم غير الشرعية إلى إيطاليا عبر ليبيا.

وأضافت البرلمانية، لـ"الوطن"، أنَّها تسلمت كشفاً غير رسمي -عبر بعض الأشخاص ممن سهلوا لهم السفر عن طريق الهجرة غير الشرعية- يتضمن أسماء 17 من أبناء القرية المفقودين من أصل 39 شابًا، حيث تم ضبط عدد من الباقيين من قبل خفر السواحل الليبية فيما وصل آخرون لوجهتهم.

وتقدمت النائبة بمذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة الهجرة، تتضمن أسماء الشبان الـ17 من أبناء القرية، وذلك من أجل الوصول إلى بيانات رسمية، لافتةً إلى أنَّه لم تصدر أي بيانات رسمية لتأكّيد غرق هؤلاء الشبان حتى الآن.

وسادت حالة من الحزن قرية "دهمشا"، التابعة لمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، وقال "أشرف.أ" أحد أهالي القرية لـ"الوطن"، إنَّ 39 شاباً من أبناء القرية، تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، عدا شخص واحد يبلغ من العمر 35 سنة، قرروا الهجرة إلى إيطاليا، في رحلة غير شرعية، وتم ضبط عدد منهم من على سواحل ليبيا ووصل آخرون لوجهتهم، إلا أنّ 17 آخرين ما زالوا مفقودين حتى الآن.