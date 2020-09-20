"النقل": توريد 22 عربة قطار روسية جديدة خلال أيام

أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، توريد 22 عربة قطار روسية ذات تهوية ديناميكية عادية، وذلك ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.

وذكر "الوزير" أن العربات الجديدة ستصل إلى هيئة السكة الحديد عبر ميناء الإسكندرية قادمة بحرًا من روسيا، خلال أيام، مشيرًا إلى أن الهيئة استلمت حتى الآن 81 عربة قطار روسية من إجمالى الصفقة، على أن يتم إرسال باقي الصفقة على دفعات شهرية.

كامل الوزير: قطارات السكة الحديد تقل 360 مليون مواطن سنويًا

وقال وزير النقل، فى تصريحات لـ"الوطن"، إنه سيتم تشغيل 3 قطارات جديدة شهريًا على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مكونة من الجرارات والعربات الروسية الجديدة، وذلك لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، موضحًا أن قطارات السكة الحديد تقل 360 مليون مواطن سنويًا.

وأشار الوزير، إلى أن صفقة العربات الروسية الـ1300 تشمل 800 عربة مكيفة، منها 500 درجة ثالثة مكيفة، وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفيه مكيفة.

وبحسب الوزير، تشمل الصفقة أيضًل 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، مشيرًا إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 1.0165 مليار يورو.

وزير النقل: ننفذ خطط تطوير منظومة السكة الحديد بـ150 مليار جنيه

وأضاف وزير النقل، أن الوزارة تنفذ خطط تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد بتكلفة إجمالية 150 مليار جنيه، تشمل تحديث نظم كهربة الإشارات، ونظم الاتصالات، ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان، وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وتحديث المزلقانات، وتحويلها للعمل إلكترونيًا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لافتًا إلى أن سكك حديد مصر ستصبح عالمية خلال الفترة المقبلة.