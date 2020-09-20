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نائب محافظ جنوب سيناء تهدي فريق الكاراتيه بسانت كاترين 2000 جنيه

كتب:

حماده الشوادفي
02:28 م | الأحد 20 سبتمبر 2020
متابعة الأنشطة الرياضية

متابعة الأنشطة الرياضية

أجرت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم، جولة تفقدية بمدينة سانت كاترين، لمتابعة خطط التطوير الجاري وضعها لتطوير المدينة بالكامل، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابعت نائب المحافظ، خلال زيارتها للمدينة، الأنشطة الرياضية الجاري تنفيذها بمركز شباب كاترين، بمشاركة مختلف الفئات العمرية.

وأشادت نائب المحافظ، باهتمام مسؤولي المركز بتفعيل كافة الأنشطة الرياضية، واستثمار طاقة كافة الفئات العمرية من أبناء المدينة في أنشطة مفيدة لتنمية قدراتهم الحركية والعقلية.

وأثنت بفريق الكارتيه، وقررت منح مبلغ 2000 جنيه للمشاركين في الفريق.

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