التضامن: امتحانات محو أمية لمستفيدي تكامل وكرامة بالقرى الأكثر فقرا

قال الدكتور سمير الفقى، رئيس وحدة المعرفة بوزارة التضامن الإجتماعى، إنه يتم إجراء امتحانات فورية فى عدد من المحافظات المستهدفين ضمن مبادرة حياة كريمة بلا أمية، لمن يعرفون القراءة والكتابة، فى الوقت الحالي.

تجميع المستهدفين لمعرفة من لديه القدرة على الإمتحان الفورى

ولفت الفقى، إلى أن فصول" محو الأمية" ستبدأ مع بداية الدراسة، فى القرى المستهدفة فى حياة كريمة، مشيرا إلى أنه فى المرحلة الحالية يتم تجميع المستهدفين من قبل رؤساء الوحدات، لمعرفة من لديه القدرة على أداء الامتحان الفوري بالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار، وذلك للمستفيدين من تكافل وكرامة.

وأوضح أن من لايجيد القراءة والكتابة يتم تنظيم فصول محو أمية لهم، وتستمر الدراسة معهم لمدة تتراوح من 3 إلى 6 شهور، إلى جانب عمل اختبار له وفى حال الاجتياز يتم استخراج شهادة محو أمية له.

وأضاف أن هناك محافظات تم بدء الاختبارات الفورية بها، مثل أسيوط ، مشيرا إلى أنها ستبدأ الأسبوع المقبل بمحافظتى المنيا والفيوم .

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، إن الوزارة تلتزم في هذه المبادرة بإتاحة قاعدة بيانات (الأميين) لكافة فروع هيئة تعليم الكبار بالمحافظات، على أن تشمل القوائم أسماء الأميين والرقم القومي وعناوين إقامتهم، وتلتزم بإعداد قوائم بأسماء المرشحين للعمل في فصول محو الأمية كمدرسين، وتوفير المدرسين من مكلفات الخدمة العامة، ومستفيدات تكافل وكرامة من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة للعمل في المشروع.

تلتزم الوزارة بإعداد قائمة الدارسين بالشرائح العمرية 16 عاما فأكثر

وأشارت إلى أن الوزارة تلتزم بإعداد قائمة الدارسين بالشرائح العمرية 16 عاما فأكثر، كاملة البيانات "الاسم، الجنس، السن، الحالة التعليمية" وفقا للنموذج المعد لذلك، والصادر من الهيئة، لتسجيلها على قاعدة بيانات الدارسين، وتساهم الوزارة في توفير فرص عمل للناجحين المتحررين من الأمية، والمشاركة مع الهيئة في التغطية الإعلامية بوسائل الإعلام والمشاركة في القوافل الإعلامية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية التعليم، وإبراز بعض النماذج الناجحة بالمشروع.

وأكدت "القباج" أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لاتخاذ كل الإجراءات لضمان مواصلة التعليم وإجراء متابعة للفصول؛ للوقوف على جدية العمل بفصول المشروع، وتوفير ما يلزم لإجراء المتابعة مع الالتزام بتنفيذ توصيات تقارير المتابعة.

المبادرة تستهدف القرى الأكثر فقراوفقا لخرائط الفقر

ولفتت إلى أن المبادرة تستهدف القرى الأكثر فقرا، وفقا لخرائط الفقر، والتي تتطابق مع قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتكون الفئة المستهدفة من سن 16 سنة حتى 35 سنة، على أن يكون هناك استثناء لبعض فئات 35 سنة فأكثر، بشرط الاستعداد التام للدراسة وتلقي العلم، على أن تكون مدة الدراسة من 3 إلى 6 أشهر، وألا يتم دخول الامتحان لأي دارس إلا ببطاقة الرقم القومي.