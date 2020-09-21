محافظ القليوبية يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات المحافظة

عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا مع اللواء هشام السوداني مدير متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة ومديري الصحة، الطرق، الري، الأبنية التعليمية، أملاك الدولة، وشركة المياه والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، المكتب الفني، وإدارة المشروعات وبعض ممثلي القطاعات الخدمية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الحكومة للدفع بالمشروعات الخدمية والتنموية المتعثرة لتدخل الخدمة لكي يستفيد منها المواطنون.

وأكد المحافظ أن ملف المشروعات في مقدمة مهام الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن من خلال خطة عملية تتضمن العمل الميداني المتواصل للوقوف على معوقات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وذلك من خلال لجان ميدانية من القطاعات المعنية، بجانب لجان مختصة من المحافظة لتتكامل كافة الجهود بهدف الوصول إلى خطوات عملية يسفر عنها تذليل المعوقات، مشيرا إلى أن الاجتماعات تعقد بشكل دوري مع كافة الجهات المعنية لمتابعة المشروعات وبحث المعوقات ومناقشة الحلول.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع موقف تلك المشروعات ونسب التنفيذ، كما ناقش أيضا المشكلات والمعوقات التي تعترض التنفيذ أو بدء الأعمال في مشروعات أخرى حيث قام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالتأكيد على ضروة الالتزام بالجدول الزمني للخطة الاستثمارية بالمحافظة، والتعاون والتنسيق المستمر لإنهاء تلك المشروعات وتسليمها حيث تعد من المشروعات المحورية والهامة التي يحتاج اليها المواطن في القليوبية.

وأضاف الهجان أنه سيتم عقد إجتماع دوري بحضور جميع الأطراف المعنية لمراجعة ومتابعة تلك المشروعات، والتنسسيق والتجهيز للبدء في مشروعات أخرى يتم إدراجها بالخطة الإسثمارية المقبلة وذلك في إطار حرص المحافظة على تكامل الخدمات وتحسين جودتها .

وأشار إلى ضرورة تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية الدولة 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.