درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أنه من المتوقع أن يسود اليوم الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً والرياح معتدلة تنشط علي جنوب سيناء.

وأضافت الهيئة ، أن الرياح معتدلة علي الوجه البحري تنشط أحيانا علي القاهرة والسواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال مما يؤدي إلي انخفاض الرؤية الأفقية ،ومن المتوقع سقوط أمطار قد تكون غزيرة احيانا (90%) علي مناطق متفرقة من السواحل الغربية ، وأمطار متوسطة (20%) تكون رعدية علي مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية ، ففي البحر المتوسط يكون ارتفاع مضطرب غربا من ثلاثة أمتار إلي أربعة أمتار وتكون الرياح شمالية غربية ، وفي البحر الأحمر تكون ارتفاع الموج معتدل من 1.75 متر إلي مترين وربع

وعن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية

مكة 43 30

المدينة 43 27

الرياض 41 25

المنامة 39 31

أبو ظبي 39 31

الدوحة 38 30

الكويت 43 27

دمشق 38 20

بيروت 31 25

عمان 33 19

القدس 30 20

غزة 32 24

بغداد 43 25

مسقط 37 29

صنعاء 27 11

الخرطوم 38 27

طرابلس 31 25

تونس 30 22

الجزائر 26 17

الرباط 26 16

أنقرة 27 11

إسطنبول 25 19

إسلام أباد 37 22

نيودلهي 37 27

جاكرتا 33 24

بكين 26 16

كوالالمبور 34 25

طوكيو 26 19

أثينا 27 18

روما 28 17

باريس 26 11

مدريد 24 13

برلين 25 11

لندن 23 11

مونتريال 16 6

موسكو 16 10

نيويورك 18 9

واشنطن 19 6

نواكشوط 31 26

أديس أبابا 21 13