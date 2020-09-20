مقتل مواطن وإصابة 6 في مشاجرة بين عائلتين بكفر الدوار

لقي شخص مصرعه وأُصيب 6 آخرون، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بمركز كفر الدوار، في محافظة البحيرة، مساء اليوم، بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى مدير أمن البحيرة، اللواء محمد والي، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية "القادوسي"، التابعة لمركز كفر الدوار، بسبب خلافات الجيرة، وسقوط عدد من القتلى والمصابين، وانتقل ضباط المباحث، برئاسة المقدم محمود قاسي، رئيس مباحث مركز كفر الدوار، إلى محل الواقعة.

وأسفرت المشاجرة، التي استخدم فيها الطرفان العصي والأسلحة البيضاء، عن مصرع أحد الأشخاص وإصابة 6 آخرين، وانتقلت قوات الأمن إلى القرية للسيطرة على الأحداث، ومنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واستكمال الإجراءات القانونية.