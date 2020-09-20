منير أديب: عنف الإخوان أشد قسوة من باقي الجماعات الإرهابية

قال منير أديب، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم العنف، سواء كان لفظيًا أو سلوكيًا، مشيرًا إلى أنها نشأت بشكل دعوي، حيث حاول مؤسسها حسن البنا إيهام الناس بأنها حركة دعوية بينما كانت تحتوي على مفهوم العنف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة "اكسترا نيوز"، أن البنا اختار التوقيت الذي استخدم فيه العنف أو ما سُمي بالنظام الخاص، والذي تأسس بعد 10 سنوات كاملة من نشأة الجماعة لتجميع الأتباع واستخدامهم لتحقيق أهدافه غير المرئية.

وتابع: "هذا ما حدث بعد 2013، حيث دشنت الحركة ميليشيات مسلحة مثل حركة حسم ولواء الثورة والعقاب الثوري والمقاومة الشعبية وغيرها من الميليشيات المسلحة، حيث إن فكرة الإخوان الأساسية المؤسسة لها هي العنف، وهو ما يحدث الآن".

وأردف: "الإخوان تمارس العنف بكل مستوياته وهو أشد قسوة من كل الجماعات المتطرفة التي خرجت من عباءتها"، لافتًا إلى أن الإخوان أنشأت اللجنة الإدارية التي أقرت استخدام العنف المسلح من خلال الحركات الإرهابية التي دشنتها في أعقاب ثورة يونيو، وجرى تعميم ما سمى بفقه المقاومة الشعبية وجرى دراسة النصوص الشرعية التي مارسوا العنف من خلالها من قبل كل مكاتب الإخوان الإدارية.