عمرو أديب عن "المناقصات": بتتراجع بالمليم والسحتوت

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر مستمرة في تنفيذ مشروعاتها القومية رغم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مثل باقي دول العالم، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "أديب" خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن الدولة المصرية تحاول التخفيف عن الناس، لافتًا إلى أن أعمال الشركات الكبرى في مصر مازالت مستمرة.

وتابع: "فيه أكل عيش بمصر، في الوقت اللي دول كتير قفلت فيها عدد كبير من المشروعات، وفي مصر محدش بيبات من غير عشاء، بسبب التكافل الاجتماعي، والمجتمع بيشيل بعضه".

وأردف، أن مصر أصبحت تشهد عددًا كبيرًا من مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الإسكان الاجتماعي: "مفيش مشغل أعظم من الدولة، ومفيش حد عنده ميزانية أكتر من الدولة، وكله بياخد من الدولة، والمناقصات عندها بتتراجع بالمليم والسحتوت".