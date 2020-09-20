الجيزة تنفي ارتفاع قيمة التصالح: أقل سعر بين المحافظات

رصدت محافظة الجيزة ما تم تداوله في عدد من المنصات الإعلامية بشأن ارتفاع القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بها، الأمر الذي دعا المحافظة إلى إصدار بيان لتوضيح عدد من الأمور.

وأكد البيان أنه منذ بدء تشكيل لجان تحديد القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، فقد تم أولاً الوضع في الاعتبار البعد الاجتماعي والظروف المعيشية للمواطنين، لذا فقد تم منذ الوهلة الأولى وضع أقل قيم سعرية على مستوى محافظات الجمهورية، قبل أن يتم الإعلان عن إجراء أي تخفيضات في الأسعار بأي محافظة أخرى، لتحفيز المواطنين على التقدم بملفات التصالح، وإغلاق ملف مخالفات البناء، وبدء صفحة جديدة في هذا الشان.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه رغم انخفاض أسعار التصالحات بنطاق أحياء ومراكز المحافظة، وتجاوباً مع التخفيضات التي حدثت بالمحافظات الأخرى، إلا أن محافظة الجيزة قد أقرت تخفيضاً أيضا لأسعار التصالح، وهو تخفيض قيمة التصالح للسكني بالقرى، لتكون 50 جنيهاً للمتر المسطح، وتخفيض قيمة التصالح للتجاري والصناعي والإداري والخدمي في القرى، بنسبة 20%، وتخفيض قيمة مقابل التصالح بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية 15%، وهو ما يجعل محافظة الجيزة هي الأقل من حيث القيم السعرية على مستوى كافة المحافظات.

ومن جانبه، أشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى أن هناك مناطق بالمدن يبلغ أسعار التصالح فيها 50 جنيهاً فقط للمتر، مثلها مثل القرى والعزب، بالإضافة إلى أن هناك مناطق أخرى تتراوح أسعار التصالحات فيها بين 70 و100 جنيه، وهو ما يعكس مدى انخفاض القيم السعرية بالجيزة، مؤكداً أن المحافظة تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، وتسعى دائماً لتقديم كافة التسهيلات تيسيراً على المواطنين.