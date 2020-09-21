مواعيد القطارات الروسية الجديدة بالوجهين القبلي والبحري

بدأت هيئة السكة الحديد تشغيل قطارات جديدة على جميع الخطوط بالوجهين القبلى والبحرى، مكونة من الجرارات الأمريكية والعربات الروسية الجديدة، حيث تم تشغيل 3 قطارات جديدة حتى الآن.

رئيس السكة الحديد: تشغيل 3 قطارات روسية جديدة شهريًا لتقديم خدمات مميزة للركاب

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن القطارات الروسية الجديدة والتى تم تشغليها عملت على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرًا إلى أن العمل يسير بصورة منتظمة لتطوير منظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات والاتصالات، وكذلك نظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان، وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وتحديث المزلقانات، وتحويلها للعمل إلكترونيًا، وتأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة.

وأضاف رسلان، لـ"الوطن"، بأنه سيتم تشغيل 3 قطارات روسية جديدة شهريًا على جميع خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري، لتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتًا إلى أن هناك تعليمات لجميع كمسارية القطارات بعدم التجاوز في حق أى راكب، ويكون العمل فى إطار القانون، موضحًا أن الهيئة لن تسمح لأى راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة.

وأشار رئيس السكة الحديد، إلى أن الهيئة استقبلت 81 عربة قطار روسية جديدة حتى الآن، موضحًا أن صفقة 1300 عربة تشمل 800 عربة مكيفة، موزعة على 500 درجة ثالثة مكيفة، وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفيه مكيفة، فضلًا عن 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.

وترصد "الوطن"، مواعيد القطارات الروسية الجديدة على الوجهين القبلي والبحري، كالتالي:

أولًا.. الوجه البحرى:

1- قيام من محطة رمسيس بالقاهرة إلى الإسكندرية قطار رقم 1131 الساعة 8:10 صباحًا، ويصل الساعة 11:05 صباحًا.

2- قيام من محطة الإسكندرية إلى القاهرة قطار رقم 1130 الساعة 4:35 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 7:25 مساءً.

ثانيا.. الوجه القبلي:

1- قيام من محطة القاهرة إلى سوهاج قطار رقم 1006 الساعة 6:00 صباحًا، ويصل سوهاج الساعة 1:20مساءً.

2- قيام من محطة رمسيس بالقاهرة إلى أسيوط قطار رقم 1004 الساعة 8:15 صباحًا، ويصل أسيوط الساعة 1:30 مساءً.

3- قيام من محطة رمسيس القاهرة إلى أسوان قطار رقم 1008 الساعة 11:15 مساءً، ويصل أسوان 12:30 صباحًا.

4- قيام من محطة سوهاج إلى القاهرة قطار رقم 1007 الساعة 5:00 مساءً، ويصل القاهرة 11:55 صباحًا.

5- قيام من محطة أسيوط إلى القاهرة قطار رقم 1005 الساعة 5:30 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 10:45 صباحًا.

6- قيام من محطة أسوان إلى القاهرة قطار رقم 1009 الساعة 7:20 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 8:05 صباحًا.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، أنه اعتبارًا من يوم 30 سبتمبر الجاري سيتم امتداد مسير قطاري 1004/1005 لأسوان بدلًا من أسيوط بحيث يقوم من القاهرة إلى أسوان قطار 1004 الساعة 9:30 صباحًا ويصل أسوان 11:10 مساءً، ومن أسوان إلى القاهرة قطار 1005 الساعة 11:30 صباحًا، ويصل القاهرة 12:50 مساءً بعد منتصف الليل.