رفع جاهزية المستشفيات والإسعاف وتوفير الأدوية.. الصحة تستعد للسيول

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار قد تكون غزيرة أحيانا (90% )على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، وأمطار متوسطة (20%) تكون رعدية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأرسلت محافظة البحيرة، منشورا لعدد من الوحدات المحلية الواقعة على نهر النيل بفرع رشيد، لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية بشأن ارتفاع منسوب النيل خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ما قد يؤدي إلى حدوث فيضان محتمل لنهر النيل، يتسبب في غرق مناطق واسعة.

احتمالية سقوط الأمطار في مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، وكذلك فيضان في محافظة البحيرة، جعل وزارة الصحة والسكان، تستعد لهذه الاحتمالات من خلال خطة وضعتها الوزارة مسبقا، وحصلت " الوطن" على نسخة منها.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الهدف من الخطة الاستباقية التي أعدتها الوزارة، جاهزية الوزارة لأي احتمالات قد ينتج عنها وقوع إصابات، فضلا عن تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمتضررين.

ولفت إلى أنّه حال حدوث إصابات ناتجة عن سيول أو فيضانات، يتم نقل المصابين إلى المستشفيات، وتقديم الخدمات والمساعدات الطبية اللازمة، فضلا عن الإشراف الكامل على علاج المصابين، لحين خروجهم معافين من المستشفيات، ومراكز العلاج.

وأضاف مجاهد، لـ"الوطن"، أنّ خطة السيول تتضمن 3 مراحل تنفيذية وهي، مرحلة ما قبل الحدث، ومرحلة المواجهة والاستجابة للحدث، ومرحلة ما بعد الحدث، لافتا إلى أنّ مرحلة ما قبل الحدث تتضمن مجموعة من الخطوات التنفيذية، شاملة 6 نقاط وهي:

1- إجراء حصر شامل لجميع المستشفيات التي تقع بدائرة المحافظة والمحافظات المجاورة في إطار خطة الاستعداد لكوارث السيول.

2- رفع جاهزية المستشفيات وتحديد إمكانياتها للتعامل مع الحدث وقدرتها الاستيعابية وتنويع التخصصات ورفع كفاءة الخدمات الطبية بها.

3- تحديد أقرب نقاط اسعاف للحدث قدر الإمكان، والتنسيق على الاتصال والوصول المباشر إلى المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ والتعامل معها.

4- تجهيز وسائل الاتصال المستمرة بين مراكز ونقاط الإسعاف في موقع الحدث ومراكز ونقاط الإسعاف الأخرى المجاورة وغرفة العمليات بوزارة الصحة.

5- التنسيق بين المستشفيات المؤهلة لاستقبال حالات الطوارئ والمستشفيات التخصصية داخل المحافظات وخارجها.

6- التأكد من جاهزية مديرية الصحة بالمحافظة بالإمكانيات كافة، من حيث توفير الأدوية والمستلزمات وبنوك الدم.

وتابع مجاهد أنّ مرحلة المواجهة والاستجابة، التي تتضمنها الخطة تضم 9 نقاط أساسية كالتالي:

1- انعقاد غرفة عمليات بالمديرية موازية لغرفة العمليات داخل الوزارة برئاسة وكيل وزارة الصحة بالمديرية وتتشكل من مدير الرعاية الحرجة والعاجلة ومدير الطب العلاجي، ومدير الطب الوقائي والأمراض المعدية والمتوطنة ومدير إداراة الصيدلة ومدير الإسعاف بالمحافظة ومدير إدارة بنوك الدم.

2- استقبال البلاغات من المواطنين عن طريق الرقم الموحد للاسعاف 123.

3- تحريك الامكانيات المتاحة في موقع الحدث بتحريك سيارات الاسعاف، ووضع سيارات الاسعاف الأخرى في حالة استعداد.

4- تجهيز أقرب المستشفيات، ورفع درجة حالة الاستعداد لاستقبال حالات الطوارئ والتعامل معها.

5- إرسال فريق الانتشار السريع من الأطباء مع عدد من سيارات الإسعاف، لتحديد الإصابات وتقييم الحالات وتصنيفها ونقلها للمستشفى الذي يتمكن من استقبالها بالتنسيق معه من خلال غرفة الطوارئ بالمديرية.

6- تحصر غرفة الطوارئ بالمديرية الأعداد والبيانات للمصابين وإبلاغ غرف الطوارئ بالوزارة، وإبلاغ الوزارة إذا كان الحدث يفوق الإمكانيات المتاحة بالمحافظة أو احتياجها إلى الإمداد البشري من حيث الأدوية والمستلزمات.

7- تحويل الحالات الحرجة التي تزيد عن طاقة المستشفيات المتخصصة، والمستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة القريبة في مكان الحدث.

8- نقل الضحايا "المصابين أو الوفيات"، عن طريق سيارات الإسعاف وفي حالة الحاجة إلى وسائل أخرى، يتم تحريك طائرات الإسعاف المملوكة لوزارة الصحة.

9- رفع حالة الاستعداد بمركز الخدمات الطارئة 137 بوزارة الصحة من خلال زيادة عدد العاملين النوباتجيين بالمركز والمتابعة الدورية مع المستشفيات لتوفير أسرة رعاية شاغرة بالأقسام الحرجة.

أما مرحلة ما بعد الحدث تتضمن محورين أساسين، وهما متابعة شاملة لحالة المصابين بالمستشفيات، وتوفير الأطباء والتجهيزات والرعاية الطبية اللازمة لمراكز الاستقبال ورعاية أهالي الضحايا، وثانيا رعاية المصابين في مراكز التأهيل البدني التابعة لوزارة الصحة والسكان دون مقابل، وذلك بالنسبة للحالات التي تحتاج إلى رعاية خاصة بعد الحادث ولم تكتمل عملية شفائهم من آثار الحادث.