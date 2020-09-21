فبركة الجزيرة لـ"ثورة الفوتوشوب" كالعادة: ملابس شتوي وأحداث يناير

أثبت الشعب المصري من جديد، حرصه على أمن واستقرار الوطن، بعد إجهاضه المحاولات اليائسة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، التي تسعى لإشعال الفتنة ونشر الفوضى، الأمر الذي كشفه الشعب المصري منذ الإطاحة بحكمهم.

ومنذ الإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية، كررت عدة دعوات تحريضية بهدف نشر الفوضى بالتعاون مع قناة الجزيرة القطرية والمقاول الهارب محمد على كان أخرها دعوة 20\9 والتي فشلت، ولم تلق أي استجابة بين المواطنين لكن لجان الأخوان الإلكترونية والقنوات المحرضة من الخارج التابعة للجماعة مثل الشرق ومكملين إضافة إلى الجزيرة عكفت على استخدام الفيديوهات المفبركة والقديمة لادعاء وجود مظاهرات في الشوارع.

الجزيرة الإرهابية تستعين بفيديو قديم مدعية أنها مظاهرات

وكان أخر تلك الفيديوهات المفبركة، أمس،عندما نشرت الجزيرة فيديو قديم لأحداث شغب وظهر في الفيديو سيارة شرطة محترقة، فبمجرد أن تنظر تلاحظ دون عناء أنه مفبرك، فالأشخاص الموجودون في الفيديو يرتدون "الجواكيت" وسيارة الشرطة المحترقة موديل قديم للشرطة جرى تغييره الآن للأحدث، ما يكشف كذب وفبركة قنوت الإرهاب الذي بثت الفيديو على جميع شاشاتها الإرهابية.

القنوات الإرهابية تنشر صورة سيارة نقل أموال مدعية أنها للشرطة

ساعات قليلة وتنشر فيديو آخر لسيارة نقل أموال تسير في شوارع الأسكندرية ،وتكتب أسفل الصورة بأنه تواجد أمني مكثف في مصر لمواجهة المتظاهرين، ليقودهم يأسهم إلى عدم الإحتراف حتى في الفبركة، فالفيديو يوضح تماما أنها مجرد سيارة لنقل الأموال.

أهالي مدينة المحلة يكذبون الجزيرة

ومع غروب الشمس وحين يأست الجزيرة الإرهابية من الوضع دفعت بفيديو مفبرك في مدينة المحلة بمحافظة الغربية، وادعت أنَّها تظاهرات، الأمر الذي قابله أهل مدينة المحلة بنشر فيديو عبر صفحة أخبار المدينة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يظهر فيها أحد المواطنين يقوم بتصوير المكان الذي أدعت فيه الجزيرة عن تواجد المظاهرات ويوضح أنه موقف للسيارات وأن الأصوات العالية هي أصوات السائقين الذين يدعون الزبائن الأمر الذي يحدث في أي موقف، ووجه الشخص الذي يقوم بتصوير الفيديو رسالة للجزيرة قائلا: "مفيش مظاهرات زي ما الجزيرة قالت، دا موقف عادي والسواقين هما اللي بيندهوا".

الجزيرة الإرهابية تستعين بفيديو جماهير الأهلي والزمالك

ولم تكتفِ الجزيرة بذلك بل نشرت فيديو قديم لمبارة الأهلي والزمالك ويظهر فيه عدد من الشباب ممسكين بالشماريخ ويوجهون الهتافات، وهذا الفيديو تم نشره قبل ذلك مدعين نفس الإدعاء أنها مظاهرات في الشوارع مع تغيير أصوات المشجعين بهتافات مختلفة، وقابل الفيديو آنذاك هجوما واسعا على قنوات الجزيرة الإرهابية، حتى خرجت بنفسها لتتعتذر عن بث فيديوهات قديمة.

وقال المخرج تامر الخشاب الذي تخصص في تقديم عدد من البرامج التلفزيونية لكشف فبركة الفيديوهات عبر البرامج السينائية، إن كل الفيديوهات التي استخدمتها قناة الجزيرة غير حقيقية مضيفا: "بيقولك مظاهرات حاشده في السويس، دورت شوية على يوتيوب لاقيتها كانت مظاهرات ضد المرسي وإخوان الشيطان ومنذ 7 سنوات بتاريخ 30 يناير 2013".

وتابع: "الخونة أعادوا نشرها مرتين ومتركب عليها أصوات، ونشروها وفرحانين بيها أوي وكإنها من السويس فعلا، المهم إنهم نسيوا إنهم نشروها من حوالي سنة، والجميل إن مافيش ولا كمامة واحدة رغم الحشود الغفيرة، نسيوا أن الناس دلوقتي بتلبس كمامات".