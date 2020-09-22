صحة الغربية: تعافي 28 حالة مصابة بكورونا وخروجهم من أقسام العزل

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن تعافي 28 مصابا بفيروس كورونا عقب تلقيهم رحلة العلاج لمدة 14 يوما متواصلا وخروجهم من أقسام العزل على مستوى المستشفيات العامة والصدر والحميات بقرى ومراكز المحافظة.

صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، لافتا إلى أنه كلف كل من الدكتور هيام أبوحمر والدكتور هشام شيحة مديري الطب الوقائي والعلاجي بالمديرية باستمرار رفع حالة الطوارئ والتأهب على مستوى الإدارت الصحية والمستشفيات العامة لاستقبال كافة الحالات المشتبه إصابتها وفحص كافة المخالطين لهم.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالغربية على ضرورة استمرار تفعيل خدمة غرفة العمليات والطوارئ والدفع بفرق الترصد ومكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية والتدابير الاحترازية مع كافة حالات العزل الصحي المنزلي بقري ومراكز طنطا والمحلة وكفرالزيات وزفتي والسنطه وكفرالزيات وغيرها.

وأعطى وكيل وزارة الصحة بالغربية تعليماته بضرورة التزام العاملين داخل منظومة القطاع الصحي بأهمية ارتداء الماسكات الوقائية والقفازات من الطواقم الطبية والمترددين من المرضى وذويهم بأقسام الاستقبال والطوارىء على مستوى مستشفيات المحافظة.