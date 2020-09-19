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"مياه المنوفية": الانتهاء من إصلاح انفجار مفاجئ بخط مياه في شبين الكوم

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إبراهيم الديهي
08:16 م | السبت 19 سبتمبر 2020
اصلاح خط مياه شبين الكوم

اصلاح خط مياه شبين الكوم

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن الإنتهاء من أعمال إصلاح الإنفجار المفاجئ بخط مياه 400 مللي GRP وبقطر 16 بوصة بشارع صبري أبو علم بحي غرب شبين الكوم صباح اليوم السبت، وعودة مياه الشرب بالمناطق المتأثرة تدريجيًا بالخطوط بعد ملء الشبكات بالتدريج على حسب البعد أو القرب من مصدر التغذية.

وأشار إلى أنه تم الدفع بـ 12 معدة من سيارات شفط مياه وجرارات كسح ولوادر للتعامل الفوري مع العطل والسيطرة على التسريب تحت إشراف مباشر من رئيس الشركة ورئيس قطاع التشغيل والصيانة ورئيس فرع شبين الكوم وعدد من قيادات الشركة حتى تمام الإصلاح وفتح المياه تدريجياً حفاظاً على استدامة الخدمة للمواطنين.

كان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قد تفقد صباح اليوم السبت موقع الإنفجار المفاجئ بشارع صبري أبو علم بحي غرب شبين الكوم لمعاينة الموقع علي الطبيعة ، موجهاً بسرعة إصلاح خط المياه والسيطرة علي التسريب ورد الشيء لأصله حفاظاً علي الصالح العام وتيسيراً لحركة مرور السيارات بالطريق ، كما شدد علي ضرورة تواجد المسئولين بالموقع لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح.

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