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نقيب محامي المنوفية بعد ترشحه لـ"النواب": الإصلاح التشريعي هو الأساس

كتب:

إبراهيم الديهي
06:13 ص | الأحد 20 سبتمبر 2020
خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية

خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية

أكد خالد راشد نقيب المحامين في محافظة المنوفية، والمرشح لمجلس النواب عن دائرة شبين الكوم، أن تجربة انتخابات مجلس النواب في تلك المرة ستكون ديمقراطية لوجود مرشحين متنوعين على المقاعد الفردية لأحزاب مختلفة بالإضافة إلى المستقلين وهو التطور في العملية الديمقراطية في مصر ويصب في مصلحة التغير السياسي الناجح في مصر.

وأضاف مرشح مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه ليس مرشحا عن المحامين فقط وإنما يمثل جميع أطياف المجتمع وكل طبقات الشعب، مضيفا أنه يأمل في دعمهم ومساندتهم له خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة، مؤكدا أنه طوال عمره دائما ينحاز لقضايا المواطنين ولم يخذلهم في أي قضية وطنية، مطالبا المواطنين بالانتصار لتجربة التنوع الحزبي من خلال المشاركة لأنها تستحق الدعم.

وتابع أنه في حال نجاحه في انتخابات مجلس النواب الجارية،  سيكون مهتما بالإصلاح التشريعي والقانوني، مؤكدا أنه باعتباره رجل قانون يرى أن الإصلاح الحقيقي لمصر بابه الوحيد هو إصلاح القوانين لأن القانون هو الأساس.

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