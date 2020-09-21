صيانة طريق "بنها – المنصورة" استعدادًا للشتاء

قال اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إنه يتم حاليا إجراء صيانة كاملة لأعمدة الإنارة على الطريق السريع "بنها – المنصورة" وتركيب لمبات وإصلاح للكهرباء، استعدادا لفصل الشتاء وإنارة الطريق ليلا لراحة وخدمة أصحاب السيارات والمسافرين.

وأضاف رئيس المدينة أن طريق "ينها – المنصورة" مرورا بمدينة كفر شكر من الطرق الهامة والرئيسية، التي يجب الاهتمام بها بالصيانة المستمرة لرفع كفاءة الإنارة بالطريق السريع.

فى السياق نفسه، قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة كفر شكر بحملة استهدفت رفع الإشغالات وتسهيل حركة المرور من على كوبري كفر شكر والشوارع العامة والميادين لراحة وخدمة المواطنين.

وقال رئيس المدينة: "نعمل جميعا للقضاء على كافة أنواع الإشغالات والمخالفات من الطرق والشوارع والميادين، من خلال استمرار الحملات في كافة المناطق لتسهيل الحركة المرورية أمام السيارات والمواطنين".