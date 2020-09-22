درجات الحرارة المتوقعة في المدن العربية والعالمية اليوم الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية ، أنه من المتوقع أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد شديد الحرارة علي جنوب الصعيد و جنوب سيناء نهاراً.

وأضافت الهيئة، أن الرياح معتدلة علي الوجه البحري تنشط أحيانا علي القاهرة والسواحل الغربية وجنوب سيناء مما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية وجنوب الصعيد وتكون مثيرة للرمال مما يؤدي إلي انخفاض الرؤية الأفقية .

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (30%) علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة (20%) تكون رعدية علي مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية ، ففي البحر المتوسط يكون ارتفاع معتدل من متر ونصف إلي مترين وتكون الرياح شمالية غربية ، وفي البحر الأحمر تكون ارتفاع الموج معتدل من 1.75 متر إلي مترين وربع .

وعن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الثلاثاء

مكة 46 29

المدينة 43 26

الرياض 40 25

المنامة 38 31

أبو ظبي 41 29

الدوحة 39 28

الكويت 45 27

دمشق 35 16

بيروت 31 24

عمان 33 18

القدس 30 20

غزة 31 24

بغداد 44 25

مسقط 36 29

صنعاء 27 13

الخرطوم 39 27

طرابلس 33 26

تونس 30 23

الجزائر 26 18

الرباط 26 17

أنقرة 28 12

إسطنبول 26 17

إسلام أباد 37 22

نيودلهي 34 26

جاكرتا 32 24

بكين 25 16

كوالالمبور 31 24

طوكيو 24 19

أثينا 28 18

روما 26 18

باريس 26 14

مدريد 24 14

برلين 27 13

لندن 24 15

مونتريال 18 9

موسكو 20 9

نيويورك 20 9

واشنطن 21 10

نواكشوط 31 26

أديس أبابا 21 12