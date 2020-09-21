حيتان المخالفات بالقليوبية يسددون 10.5 مليون جنيه تصالح بشرق شبرا

تعد منطقتا شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص من أعلى مناطق القليوبية التي شهدت مخالفات بناء أبراج سكنية بالجملة خلال فترة الانفلات الأمني أعقاب ثورة 25 يناير، حيث استغل حيتان الأبراج الأحوال وقتها في بناء مئات الأبراج وبيعها في ظل الترهل الحكومي في المحليات وقتها، إلا أن تطبيق قانون التصالح بالمحافظة كشف عن أن عددا من هذه الحيتان بدأ في إجراءات التصالح مؤخرا أملا في تقنين الأوضاع.

ففي حي شرق شبرا كشف مصدر مطلع بلجنة التصالح بالحي، إن 9 من أكبر حيتان الأبراج السكنية بنطاق الحي قدرت مخالفاتهم المقرر سدادها للتصالح بـ10.5 مليون جنيه بواقع مليون لـ6 منهم، ومليون ونصف لـ3 آخرين كأعلى قيمة تصالح شهدها الحي خلال فترة تلقي الطلبات، رافضا الإفصاح عن بيانات هؤلاء الحيتان باعتبارها بيانات سرية.

أما في الخصوص، فكشفت المصادر هناك أعلى قيمة تصالح حتى الآن بلغت 160 ألف جنيه وفق القانون، كانت من نصيب مخالفات البناء دون ترخيص، لافتا إلى أن مافيا الأبراج هناك تلاعبت بالقوانين وتركت مالكي الوحدات السكنية، الذين اشتروا منهم الشقق السكنية محل التصالح هم من يقومون بعملية التصالح على ما اشتروه من شقق حيث لم يتقدم مالك برج أصلي بطلب للتصالح بل الطلبات تتم بشكل فردي على شقق في أبراج غير مرخصة بجانب طلبات بعض المواطنين للتصالح على مخالفات بناء في منازلهم وبيوتهم التي يقطنون فيها.

كان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، كشف في بيان له، اليوم، عن ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التي تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، عقب زيارة رئيس الوزراء لمدينة بنها، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسليمها 134 ألفا و621 طلبا للتصالح، كما تم تحصيل 749 مليونا و957 آلاف جنيه.

وأوضح المحافظ، أنه تم إصدار قرار بشأن تخفيض أسعار التصالح ليكون ما بين 10-33%، ويصل إلى أكثر من 55% عند الدفع الفوري، ونشر الخميس الماضى، بالجريدة الرسمية، لتكون كالآتي:

بالنسبة للمنطقة (أ) (مدن طوخ، قها، شبين القناطر، الخانكة، الخصوص)، جرى تقسيمها كالآتي، سكني: بالنسبة للمباني أربعة أدوار فأقل فيما لا يزيد عن 14 مترا أصبحت قيمة المتر بـ105 جنيهات، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأول بما لا يزيد عن 20 مترا أصبحت قيمة المتر بـ120 جنيها، وبالنسبة للمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 180 جنيها، والتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 540 جنيها، والإداري بـ270 جنيها، وصناعي 135 جنيها، ودور العبادة بـ50 جنيها، وغيرها بـ675 جنيها.

أما بالنسبة للمنطقة (ب) (مدن كفر شكر، وقليوب، والقناطر الخيرية) جرى تقسيمها كالآتي، سكنى: بالنسبة للمباني 4 أدوار فأقل فيما لا يزيد عن 14 مترا أصبحت قيمة المتر140 جنيها، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأقل بما لا يزيد عن 20 مترا أصبحت قيمة المتر بـ160 جنيها، وبالنسبة للمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 225 جنيها، وبالنسبة للتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 720 جنيها والإداري بـ360 جنيها، وصناعي 180 جنيها، ودور العبادة بـ50 جنيها، وغيرها بـ900 جنيه.

وفيما يخص المنطقة (ج) شبرا الخيمة (أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة) حيث جرى تقسيمها كالآتي، سكني: بالنسبة للمباني أربعة أدوار فأقل فيما لا يزيد عن 14 مترا أصبحت قيمة المتر بـ175 جنيها، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأقل بما لا يزيد عن 20 مترا أصبحت قيمة المتر بـ200 جنيه، وبالنسبة للمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 315 جنيها، والتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 900 جنيه والإداري بـ450 جنيها وصناعي 225 جنيها، ودور العبادة بـ50 جنيها وغيرها بـ1125 جنيها.

بالنسبة للعاصمة بنها فقد جرى تقسيمها كالآت، سكنى: بالنسبة للمباني 4 أدوار فأقل فيما لا يزيد عن 14 مترا أصبحت قيمة المتر بـ210 جنيهات، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأقل بما لا يزيد عن 20 مترا أصبحت قيمة المتر بـ240 جنيها، وبالنسبة للمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 360 جنيها، والتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 1080 جنيها، والإداري ب540 جنيها، وصناعي 270 جنيها، ودور العبادة بـ50 جنيها، وغيرها بـ1350 جنيها.