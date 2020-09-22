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بالصور.. انتهاء الاستعدادات الخاصة بافتتاح 8 مشروعات بمدينة الطور

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حماده الشوادفي
12:02 ص | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
الاستعدادات للافتتاح

الاستعدادات للافتتاح

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة لافتتاح المشروعات التنموية التي جرى تنفيذها ضمن المرحلة الأولى لتطوير مدينة الطور.

وقال المحافظ في تصريح له، اليوم الاثنين، إنه جرى دعوة عدد من الوزراء لافتتاح 8 مشروعات كبرى لخدمة المواطنين، وبداية لوضع مدينة الطور على خارطة السياحة بالمحافظة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه أجرى اليوم جولة تفقدية بمدينة الطور لمتابعة الاستعدادات النهائية للافتتاح، بحضور اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المشروعات تتضمن تطوير مدخل ديوان عام المحافظة والبوابات، وشارع 306، وميدان أفريقيا، كورنيش المدينة، وميدان النصر، وشاطئ الفيروز، وممشى أهل مصر، ومبني تمكين المرأة.

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