ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات وأدوات التجميل بجمارك مطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة ناصر السيد صفوت مدير الادارة محاولة تهريب كمية من مستحضرات وأدوات التجميل، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة العربية رقم G9627 القادمة من الشارقة، اشتبه أحمد سيد الصغير مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة سودانية الجنسية.

وبالعرض على ناصر السيد صفوت مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبها، من أحمد إبراهيم مأمور الضبط، ومصطفي دولة مدير الحركه، فتبين وجود 1078 عبوة من أدوات ومستحضرات التجميل مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.

وتبلغ قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 300 ألف جنيها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 28 لسنة 2020 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.