بمرتبات تبدأ بـ3.500 جنيه.. شروط التقديم لوظيفة مهندس بالسكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد، إغلاق باب إستلام أوراق شغل وظائف شاغرة مهندسين بالسكة الحديد اليوم فى الساعة الرابعة عصرا، مؤكّدة تواجد 150 وظيفة خالية للعمل كمهندسين بالسكة الحديد، مبينة أنَّه سيتمّ تعيينهم بالهيئة من خلال مسابقة رسمية، حيث تقترب المرتبات من 3500 جنيه في بدايات التعيين، وسيتم التعيين وفقًا لأعلى معايير الاختيار والشروط الواجب توافرها في المسابقة والتي تضمنت:

1- يشترط في المتقدم لوظيفة مهندس أن يكون حاصلًا على بكالوريس الهندسة شعبة ميكانيكا ـ كهرباء ـ اتصالات ـ إلكترونيات ـ مدني ـ عمارة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها.

2- أن يتمتع بلياقة صحية وفق لائحة الهيئة الطبية والنفسية وأن يجتاز الاختبارات، التي تجريها الهيئة لهذا الغرض بنجاح، وأن يكون مقيدًا بنقابة المهندسين وغير مكلف بأي جهة، وألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد على 30 سنة في تاريخ الإعلان.

3- يتحمل المتقدم مبلغ 200 جنيه تورد للهيئة بحوالة بريدية باسم "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" قيمة إجراء الاختبارات لا ترد في حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم، علمًا بأنّها ستتلقى طلبات التقدم للمسابقة، حتى يوم 22 سبتمبر الجاري.

الأوراق المطلوبة:

1 - المؤهل الدراسي.

2 - شهادة الميلاد كمبيوتر.

3 - بطاقة الرقم القومي سارية.

4 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو الإعفاء المؤقت أو ما يحدد موقفه من التجنيد.

5 - 4 صور شخصية "4*6".

6 - صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

7 - أصل الحوالة البريدية.

8 - ملف ورق "حافظة مستندات".

يُذكر أنَّ أعلنت هيئة السكة الحديد احتياجها لعاملين لشغل وظائف فنيين وعددهم 1000 فني، و75 عاملًا لشغل وظائف صرافين تذاكر، و150 مهندسًا في كل التخصصات.