ضبط 3500 لتر "حليب بالحشرات" في حملة تفتيشية ببني سويف

تمكنت حملة تفتيشية مشتركة من مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية في محافظة بني سويف، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة مباحث التموين، اليوم الثلاثاء، من ضبط معمل ألبان غير مرخص، بدائرة مركز الواسطى، يحتوي على ما يقرب من 3500 لتر "حليب فاسد" يحتوي على حشرات.

وردت معلومات إلى مباحث تموين بني سويف، بقيادة العقيد محمد محفوظ، بالتعاون مع مكتب مراقبة الأغذية بإدارة الواسطى الصحية، شمال المحافظة، تفيد بتجميع معمل ألبان بدائرة المركز، لكمية من الألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحتوي على حشرات وشوائب.

وبتقنين الإجراءات القانونية، توجهت حملة تفتيشية إلى مقر المعمل، وبمداهمته تبين وجود كمية من الحليب تحتوي على حشرات ميتة، تبلغ حوالي 3500 لتر، تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير المحضر اللازم بمركز شرطة الواسطى، للعرض على النيابة العامة.

وكان محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، قد شدد، في أكثر من مناسبة، على تكثيف الحملات والجهود لضبط الأسواق، ومواجهة كافة ممارسات الغش التجاري، والتلاعب بالأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصةً التي يزداد عليها الطلب موسمياً.