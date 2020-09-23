تحرير 85 محضرا تموينيا بنطاق 10 مراكز في البحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة عده حملات تموينية مكبرة، بالاشتراك مع مباحث التموين، بنطاق مراكز إدكو والنوبارية وأبو المطامير والمحمودية وشبراخيت وكفر الدوار والرحمانية ووادى النطرون وكوم حمادة وايتاي البارود، أسفرت عن ضبط محل بويات بالمعدية مركز إدكو، لحيازة وعرض عدد 150 عبوة بويات منتهية الصلاحية مختلفة الأوزان.

كما تم ضبط سيارة ربع نقل وبها كمية من مخلل الزيتون تقدر بـ1500 كيلو "طن ونصف" غير مدون عليه أي بيانات وغير صالح للاستهلاك الآدمي ومجهول المصدر، وضبط عدد 5 مخالفات بالمخابز عبارة عن 4 مخابز انتاج خبز ناقص الوزن وآخر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وفي مركز ومدينة النوبارية، تم تحرير 7 محاضر غش تجاري وضبط 420 لتر كحول إيثيلي بدون علامات أو بيانات بأحد المصانع ومواد غذائية وزيوت عطرية منتهية الصلاحية، وإدارة نشاط بدون ترخيص وعدم إعلان عن أسعار المنتجات الغذائية بالمخالفة للقانون 330 لسنة 2017.

وبمركز ومدينة أبو المطامير تم تحرير 8 محاضر، 3 محاضر صلاحية 206 أكياس بطاطس مقلية، علبة جبن 1 كيلو، 1 علبة حلاوة 1 كيلو، جميعهم منتهي الصلاحية، وعدد 1 محضر تجميع سولار 800 لتر، ومحضر فواتير 20 شيكارة دقيق فاخر، 50 كيلو محضر لحوم ذبح خارج السلخانة.

وفي مركز ومدينة وادى النطرون، تم ضبط مصنع أسمدة ومخصبات زراعية بدون ترخيص بدون سجل صناعي وبدون رخصة مزاولة نشاط، وضبط 1200 عبوة مخصب زراعي عبوات سعه واحد لتر ونصف لتر منتج نهائي، و10 شيكارة زنة الواحدة 50 كجم سماد يوريا مدعم مخصص لوزارة الزراعة ومحظور تداوله و25 جركن زنة 25 كيلو حامض فسفوريك مجهول المصدر.