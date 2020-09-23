طقس اليوم الأربعاء 23/9/2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أنّه من المتوقع أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أنّ الرياح معتدلة على الوجه البحري، تنشط أحيانا على القاهرة والسواحل الشمالية، نشطة على جنوب سيناء ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية وجنوب الصعيد، وتكون مثيرة للرمال، ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (30%) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على القاهرة والوجه البحري.

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، ففي البحر المتوسط يكون ارتفاع الموج معتدل من متر ونصف المتر إلى مترين وتكون الرياح شمالية غربية، وفي البحر الأحمر تكون ارتفاع الموج معتدل إلى مضطرب من مترين إلى مترين وربع المتر.

الطقس في الأردن

وطبقا لإدارة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، فمن المتوقع أن تُوالي درجات الحرارة انخفاضها وتعود لتُصبح قريبة من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت العام، ويتحول الطقس ليُصبح خريفيا مُعتدلاً في جميع مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المُنخفضة نهارا.

أما ليلا، فيكون الطقس لطيف ورطب بوجهٍ عام في أغلب المناطق، مع ظهور كميات من السحب المُنخفضة كما ويميل الطقس للبرودة في ساعات الليل المُتأخرة فوق المُرتفعات الجبلية العالية والسهول الشرقية.

الطقس في السعودية

وطبقا للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، يكون الطقس حار بوجه عام، وحار نسبيا في شمال غرب المملكة وأقل حرارة فوق الجبال الجنوبية ويحتمل هطول زخات متفرقة من المطر على مرتفعات جازان، وتكون الرياح في شمال شرق ووسط المملكة والأجزاء الداخلية من جنوب وغرب المملكة شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وفي شمال وشرق المملكة وسواحل البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة نهارا.

أما ليلا فيكون الطقس دافئ لحار نسبي بوجه عام، ومعتدل في شمال غرب المملكة ولطيف إلى مائل للبرودة فوق الجبال الجنوبية، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وفي الأجزاء الداخلية من جنوب وغرب المملكة شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.