حظك اليوم الأربعاء 23-9-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يتميز بطبيعته المرحه، فلديه قدرة على إضفاء البهجة على المكان الذي يوجد به، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تكون يقظا للتفاصيل فالقلق يأتي من إهمال الثغرات.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

كن صبورا وحاول أن تسترخي ولا تدع الذكريات السلبية تفسد عليك حياتك ولا تقابل الحب بالجفاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.