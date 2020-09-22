التموين تعلن التعاقد على 405 طن قمح روسي.. والاحتياطي يكفي 7 أشهر

في اطار تعزيز أرصدة البلاد، من القمح قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينيه بالتعاقد على شراء 405 آلاف طن قمح روسي ليرتفع رصيد الاحتياطي الاستراتيحي للبلاد من القمح إلى 7 أشهر.

وكانت وزارة التموين أكدت، الأسبوع الماضي، أن مخزون القمح في البلاد يكفي لمدة 6 أشهر، حيث يتم تأمين المخزون الاستراتيجي للأقماح أولا بأول لإنتاج الخبز البلدي المدعم.

وتابعت الوزارة أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاستمرار فى تأمين مخزون كافة السلع الاستراتيجية، وأنه يتم توفير القمح سواء من خلال الحصول على القمح المحلي من المزارعين أو من خلال الاستيراد من الخارج من خلال إجراء المناقصات العالمية.