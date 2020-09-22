عاجل.. السيسي يُطالب بمحاسبة الدول التي تتعمد خرق القانون الدولي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه في ملف حفظ السلم والأمن الدوليين، بات من الضروري أن نتبنى جميعا نهجًا يضمن تنفيذ ما يصدر من قرارات في الأطر متعددة الأطراف، مع إيلاء الأولوية لتطبيق القواعد المستقرة والثابتة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهو ما يستلزم توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى الدول لاحترام وتنفيذ مهام الأمم المتحدة على صعيدين رئيسيين.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن أحد الصعيدين الرئيسيين هو المتابعة الحثيثة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لمساعدة الدول لتنفيذ التزاماتها وبناء قدراتها مع مراعاة مبدأ الملكية الوطنية، والآخر العمل على محاسبة الدول التي تتعمد خرق القانون الدولي والقرارات الأممية، وبصفة خاصة قرارات مجلس الأمن

وتنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم إلقاء خطاباتهم.