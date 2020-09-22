السيسي: مصر تتمسك بمسار التسوية السياسية للأزمة الليبية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حرص مصر على إرساء السلم والأمن الدوليين يمتد ليشمل تجنيب الشعوب ويلات النزاعات المسلحة من خلال اطلاق عمليات سياسية شاملة تستند إلى مرجعيات التي تضمنتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه على صعيد الأزمة في ليبيا تتمسك مصر بمسار التسوية السياسية بقيادة الأمم المتحدة على اساس الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، الذي أطلقه رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطني الليبيان.

وتابع : "هذا يعد مبادرة سياسية مشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا ويتضمن خطوات محددة وجدولا زمنيًا واضحا لاستعادة النظام واقامة حكومة توافقية ترقى لتطلاعات الشعب الليبي".

وانطلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطابتهم.