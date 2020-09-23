خطوات التقديم للمدن الجامعية للعام الدراسي 2020/2021

أعلنت العديد من الجامعات الحكومية والخاصة، الاستعداد لـ العام الدراسي الجديد 2020-2021، من خلال تجهيز المدرجات والقاعات والمعامل، وعمل الصيانة الشامة، إضافة لإعادة تجهيز المدن الجامعية في إطار نظام التعليم الجديد "الهجين".

وفتحت العديد من الجامعات الحكومية، باب التسجيل الإلكتروني للتقدم للسكن في المدن الجامعية، عبر موقع "الزهراء" الإلكتروني.

كيفية التسجيل في الموقع الإلكتروني للتقدم للسكن بالمدن الجامعية

يدخل الطالب على موقع المدن الجامعية https://alzahraa.mans.edu.eg.

يسجل الطالب البيانات الخاصة به في استمارة التقديم الموجودة على موقع المدن الجامعية.

يطبع الطالب النماذج الآتية من على موقع المدن الجامعية:

1- بطاقة الإقامة بالمدن الجامعية.

2- اعتماد قيد الطلاب.

3- إقرار الضامن.

4- إقرار عدم الزواج .

5- تعهد الطالب وولي الأمر.

6- كشف طبي شامل.

يستوفي الطالب النماذج الموضحة بعاليه من توقيع المختصين واعتماد رئيس المصلحة والأختام المطلوبة بتلك النماذج الموضحة بعاليه، مع تقديم المستندات التالية:

1- إيصال "كهرباء أو مياه أو غاز" حديث باسم ولي أمر الطالب.

2- صورة بطاقة الترشيح للطلاب المستجدين.

3- أصل وصورة البطاقة الشخصية للطالب ولا يتم قبول الطالب بالمدن الجامعية إلا بعد مرور عام كامل على العنوان الجديد.

4- أصل و صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب.

5- عدد 4 صور شخصية حديثة للطالب.

في حالة تزوير الطالب في المستندات المقدمة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

عقب ظهور نتيجة قبول الطالب من خلال الموقع الإلكتروني للمدن الجامعية يحضر الطالب لمكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية لاستكمال إجراءات التسكين.

طلب مظروف الالتحاق من المختص + الطوابع.

وضع تلك النماذج التي تم استيفائها في المظروف والأختام واضحة عليها.

تقديم المظروف إلى الموظف المختص.

لن يتم الالتفات إلى الأوراق المقدمة إلا بعد القبول بالمدن الجامعية عبر الموقع الإلكتروني.