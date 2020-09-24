شروط صحية عليكى الالتزام بها لضمان عدم توقف دعم "تكافل"

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن برنامج تكافل وكرامة يعد البرنامج الأكثر تأثيرا على تنمية الأسر الأكثر فقرا، مشيرة إلى أنه ساهم في خفض معدلات الفقر ونجح في رفع مستوى الالتحاق بـ الدراسة.

أخذ كل التطعيمات اللازمــة المناسبة لسـن الأطفــال

وأكدت التضامن على موقعها الرسمى ردا على سؤال إحدى المستفيدات من برنامج" تكافل"، حول الشروط الصحية الواجب توافرها لضمان استمرار الدعم، أن هناك شروطا لابد من التزام المستفيدة بها لضمان استمرار الدعم كالتالى :

- فى حالة إذا كانت الأم حاملا، لابد من المتابعة الصحية للحمل فى الوحدة الصحية أو في مستشفى حكومي أو في مركز طبي، ويكون معها كارت المتابعة مسجل به 3 مرات على الأقل في الشهر.

- بعد الولادة عليها المتابعة مرتين سنويا على الأقل.

- الأطفال من أول سن الميلاد، يتوجب عمل كــارت متابعة لهم، لإثبات تلقيهم الخدمات الصحية، وأخذ كل التطعيمات اللازمــة لسـن الأطفــال والمناسبــة لعمرهم، إلى جانب متابعة نمو الطفل مثل طوله، وزنه وصحته العامة.

- التزام الأم بحضور ندوات تثقيفية صحية عن صحة الأم والطفل، والتغذية السليمة.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن هناك 2.26 مليون طفل من أسر تكافل وكرامة مسجلين بالمدارس ونحو 2.15 مليون طفل في المرحلة العمرية من سن يوم إلى سن 6 سنوات، يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية.

ولفتت إلى أن الاستهداف الجغرافي لبرامج الدعم النقدي مبني على خرائط الفقر، مشيرة إلى أن ذلك يظهر بوضوح في نتائج البرنامج حيث يصل الدعم الموجه للوجه القبلي 71% من إجمالي دعم البرنامج بينما يصل إلى 24% للوجه البحري و4% للقاهرة و2% لمدن القناة .

وكشفت أن إجمالي ميزانية برنامج تكافل وكرامة تضاعفت عدة مرات خلال السنوات الماضية لتصل إلى 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.