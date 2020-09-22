8 خطوات للاختيار بين النظام الفردي والقوائم للمصريين بالخارج

تحرص وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على توضيح آليات اختيار المرشحين بنظام القائمة الفردية والقوائم، وإعلام المواطنين بالخارج بآليات المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرا إلى أنه ستتاح بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامي الفردي والقوائم، على الموقع الرسمي للهيئة خلال الأيام المخصصة لكل دائرة وفقا لدائرة محل إقامته، باستخدام رقم التسجيل، لطباعتها وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المترشحين للنظام الفردي مساو لعدد المقاعد المقرر للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم، و"إمكانية التسجيل لتغيير اللجنة الانتخابية لمكان خارج مصر"، حول صعوبة إدخال البيانات باللغة العربية.

ويرصد التقرير التالي طريقة اختيار القوائم:

* يضع الناخب بطاقتي الاقتراع "الفردي والقائمة" داخل مظروف ويقوم بإغلاقه ولا يدون عليه أية بيانات من الخارج.

* يضعه مرفقًا به صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت

* إقرار التصويت كامل البيانات وموقع من الناخب شخصيًا، داخل ظرف آخر ويدون عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية وإرساله بالبريد المستعجل.

* لا يجوز للناخب أن يرسل صوته للجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة

* لايجوز أن يرسل صوته للجنة اقتراع أخرى بخلاف اللجنة التي قام بتسجيل انتخابه عليها.

* التسجيل يكون من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بالضغط على "المصريون بالخارج" من القائمة الرئيسية

* اختيار "طلب التصويت بالخارج"، وفي حالة إذا كان "محل الميلاد" خارج مصر، فإنه يوجد خانة محل الميلاد خارج مصر في نهاية القائمة الخاصة بالبيانات.

* يوجد لوحة مفاتيح افتراضية بجانب حقلي الاسم الرباعي وإسم الأم "Virtual Keyboard" وهما الحقلان الوحيدان اللذان يجب إدخال بيانتهما باللغة العربية، وفي حالة ظهور رسالة تفيد بوجود خطأ يجب إعادة المحاولة مع مراعاة بعض الاختلافات في طريقة كتابة الأسماء، علي سبيل المثال الهمزات ("ا/أ/ء"، و"ى/ي" و"ه/ة" ......إلخ)، وإذا تم إدخال أحد البيانات بشكل خطأ، فيمكن إعادة إدخال البيانات مرة أخرى.