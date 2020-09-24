حظك اليوم الخميس 24-9-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يتميز باستخدامه أسلوب الحيادية في التعامل مع الآخرين، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تبحث عن الانفتاح والتحرر من القيود ورغم الضغوط الفرص متاحة للخروج والانطلاق.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد تبدو متوترا ومرتبكا، فلا تتهور بقول أو فعل.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان بهاء سلطان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أكتوبر.