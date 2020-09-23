11 مرشحا محتملا لـ"النواب" بجنوب سيناء

تلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب في محكمة جنوب سيناء، برئاسة المستشار عبيد رشدي رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، طلبي مرشحين اثنين، ليرتفع عدد المرشحين إلى 11 مرشحًا على مستوى المحافظة حتى الآن، حيث يتنافسون على مقعدين فرديين بدائرتين.

وتقدم اليوم للترشح ربيع معمر ربيع، عن حزب الإصلاح والتنمية، إلى لجنة تلقي الطلبات بمحكمة جنوب سيناء، ليواجه مرشحي حزب مستقبل وطن.

ويعد ربيع معمر من أبناء قبيلة القرارشة، ويقيم في قرية الكيلو 9 التابعة لمدينة أبورديس، وهو المرشح القبلي الذي يواجه حميد سليمان أبوبريك من قبيلة المزينة، ومرشح حزب مستقبل وطن.

وتقدم بمحافظة جنوب سيناء في الدائرة الأولى، ومقرها شرم الشيخ وهي دائرة خليج العقبة، 6 مرشحين، هم سليمان عطيوي مرشح حزب مستقبل وطن، ويحيى أحمد أحمد علي، مستقل، وأحمد عادل محمد علوان، مستقل، ومحمد علي عبد الرحمن، مستقل، وعلي شتوي علي سالم، مستقل، وعطوة فراج، مستقل.

أما الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة طور سيناء، وتضم مدن الطور، وأبورديس، وأبوزنيمة، ورأس سدر، فتقدم بها 5 مرشحين حتي الآن، هم حميد سليمان أبو بريك، مرشح حزب مستقبل وطن، وناصر تمام عطاالله، مستقل، وغريب أحمد حسان، مستقل، وسبيل عامر رويبض، مستقل، وربيع معمر، حزب الإصلاح والتنمية.