عاجل.. "الأرصاد" تحذر: 1207 أفدنة بـ5 محافظات تواجه الفيضان خلال أيام

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن وزارة الموارد المائية والري تتابع الفيضان الذي ستتعرض له بعض المناطق في مصر خلال الأيام المقبلة، مشددة على أن هناك تحديثًا للموقف المائي ومنسوب الفيضان والمناطق التي ستتعرض له.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة "dmc، أن الأراضي التي ستتعرض للفيضان هذا العام هي نفسها التي تعرضت للفيضان العام الماضي، بمساحة 1200 فدان على فرع رشيد، و7 أفدنة على فرع دمياط.

وأشارت إلى أن الوزارة والأرصاد وجهتا تحذيرات للأراضي المخالفة على طرح النهر، موضحة أن الأراضي التي ستتعرض للفيضانات في 5 محافظات.

وأوضحت أن الأراضي التي تتعرض للفيضان هي الأراضي الذي سعى المواطنون لزراعتها، وهي داخل القطاع المائي لنهر النيل، ومحرر لها مخالفات البناء، متابعة: "الأراضي معرضة للغرق حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل".

وأكدت أن هناك توجيهات للمواطنين بسرعة حصاد المحاصيل الزراعية، إضافة إلى السرعة في انهاء فترة مزارع الأسماك، موضحة أن المخالفات المحررة سيتم تحويلها للجهات المختصة.