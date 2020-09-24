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شكري يلتقي المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث

كتب:

الوطن
08:22 ص | الخميس 24 سبتمبر 2020
سامح شكري خلال لقاء المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث

سامح شكري خلال لقاء المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 24 سبتمبر الجاري، على هامش زيارته الحالية إلى الأردن، فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أشاد بالدور الإنساني الهام الذي تضطلع به الوكالة لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، ودعم مصر لها، مضيفًا أن وزير الخارجية أكد على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود الدولية لضمان استدامة خدماتها الحيوية في مناطق عملياتها، خاصةً في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.

وأشار حافظ إلى أن المفوض العام للأونروا عبَّر، من جانبه، عن تقديره لدور مصر الداعم للوكالة، فضلًا عن جهودها المستمرة تجاه القضية الفلسطينية وإرساء السلام في الشرق الأوسط.

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